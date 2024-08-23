ISIS爆「血腥劫獄」事件！俄國獄警遭割喉躺血泊

▲俄國爆發恐怖劫獄事件。（圖／翻攝自X/@kgvh6v）



記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯當地時間23日發生了一起劫獄事件，據俄羅斯國家媒體和相關安全部門消息來源稱，數名自稱為「伊斯蘭國」ISIS成員的囚犯持刀對監獄看守人員發動致命襲擊，並挾持了一名獄警作為人質。

根據路透社報導，從新聞頻道Mash發布的影片中可以看到，三名穿著制服的獄警躺在血泊中，其中一名獄警的喉嚨被割開。另一名獄警則被一名持刀囚犯用刀挾持，坐在監獄的門口。官方證實至少有一名獄警在此次襲擊中喪生，但從現場影片來看，死亡人數可能遠高於官方報導。

據報導，這些襲擊者聲稱自己是「伊斯蘭國的聖戰士」，並已控制了這座監獄。俄羅斯總統普丁已獲悉此事，並在電視講話中透露，監獄管理部門的負責人已向他簡報此事。在例行的安全委員會會議上，普丁表示希望聽取內政部長和聯邦安全局（FSB）負責人的意見，但並未對此事件作出具體評論。

俄羅斯監獄管理局在一份聲明中提到：「在紀律委員會會議期間，囚犯劫持了監獄工作人員為人質。目前正在採取措施營救人質。事件中有傷亡。」此外，據了解，該監獄屬於「嚴格管制」設施，最多可容納1,241名男性囚犯。

社交媒體上流傳的圖片和影片顯示，襲擊者的人數可能有四人。他們目前被限制在監獄的一個區域內，影片中顯示他們在一個大型院落中徘徊，其中一名臉上滿是血跡的獄警被反綁雙手，與襲擊者一起出現在院落內。

目前，襲擊者的具體要求尚不清楚，但影片中一名襲擊者表示，他們採取行動是因為據稱監獄內對穆斯林囚犯的虐待。有安全背景的新聞網站公布了四名疑似襲擊者的名字，並指稱他們來自烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦，但官方尚未確認他們的身份和動機。

