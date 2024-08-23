阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

▲阿里巴巴新增香港主要上市。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴將在香港雙重主要上市的消息終於落地。今日（23日）早間，阿里巴巴在港交所公告稱，公司自願於8月28日將公司於香港聯交所第二上市變更為主要上市的轉換將生效。

據《科創板日報》報導，阿里巴巴表示，於生效日期，公司將於香港聯交所及紐交所雙重主要上市，且股票標記「S」將自公司於香港聯交所港幣及人民幣櫃檯的股票簡稱中刪除。此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及公司的新股發行或融資。

2014年9月19日阿里在紐交所掛牌上市，於2019年11月26日在港交所二次上市。阿里也成為首個同時在港交所和紐交所上市的中概股。

目前，阿里巴巴在港股是「二次上市」（Secondary Listing）的狀態。香頌資本董事沈萌表示，第二上市是以第一上市地的監管為準，而雙重主要上市將使得香港成為阿里巴巴的主要監管區和主要交易市場之一，這將進一步增強香港市場對阿里巴巴股票交易的重要性。

長期以來，由於二次上市的限制，大陸投資者無法直接參與阿里巴巴在港交所的交易。而雙重主要上市則有望打破這一壁壘，使得阿里巴巴的股票能夠納入港股通機制。

一位不願具名的互聯網分析師表示，「阿里在香港主要上市以後就可以納入港股通，意味著更多的大陸投資者可以買入。」由於港股通是連接中國與香港資本市場的重要通道，這將為阿里巴巴帶來來自大陸市場的龐大資金流入。