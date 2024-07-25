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大陸 大陸焦點 特派現場

9千包整夜！閒魚二手空調藏色情服務　客服回應：將封號

▲▼閒魚二手空調藏色情服務。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲閒魚平台上的涉黃的二手空調。（圖／翻攝自羊城晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

中國最大的二手物品交易平台「閒魚」近日有網友發現，有人打著販售二手空調的名義，實際上商品資訊裡有美女的自拍照，有涉黃擦邊嫌疑。閒魚客服對此回應，平台已核實，會對違規帳號進行停權。

據《羊城晚報》報導，網友上傳的截圖顯示，在閒魚賣家出售空調的頁面上，照片背景為空調，左下角有不同的美女照片，而在價格上，顯示50元至600元不等（人民幣，下同，約台幣228元至2742元）。另一張對話紀錄截圖中，當雙方談到「成色」時，對方發出穿著黑色背心的自拍照。網友諮詢後，發現為色情服務，500元一次（約台幣2285元），2000元包夜（約台幣9142元），可加微信。

▲▼閒魚二手空調藏色情服務。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲▼該網友遇到的色情交易賣家。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲▼閒魚二手空調藏色情服務。（圖／翻攝自羊城晚報）

重慶一名小蘇（化名）表示，先前想買一輛二手捷安特ATX660，看上了閒魚一位賣家，「我說660是鋁合金車架，她照片上看起來不太對，對方卻一直跟我說門市驗車、滿意再提，可以騎90分鐘，後來才恍然大悟『人家在開車，我還在騎單車』。」

據悉，捷安特已成為閒魚上的「色情交易」暗號，取「便捷安全又特殊」的意思。閒魚平台搜尋顯示，從照片到介紹與普通賣車無異，只有文案中的「女生自用」、「可騎XX分鐘」充滿了暗示意味。

▲▼閒魚二手空調藏色情服務。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲涉黃的捷安特賣家。（圖／翻攝自羊城晚報）

不僅如此，閒魚平台上還有標價99元（約台幣452元）的「蘋果取卡針」，文案統一寫著「不要問我一個卡針為什麼賣這麼貴，有些東西不是用價值來衡量的」，也是色情交易的暗號。

閒魚平台的客服表示，類似的情況，可以上傳截圖和聊天記錄進行檢舉，平台會在5個工作天內審核完成，如果平台核實情況屬實，會對帳號進行封鎖停權。

▲▼閒魚二手空調藏色情服務。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲閒魚上多個賣家假借販售空調，進行色情交易。（圖／翻攝自羊城晚報）

公開資料顯示，閒魚的前身是阿里巴巴集團於2012年10月上線的「淘寶二手」。根據阿里巴巴2022財年第一季度財報，閒魚截至2021年6月的移動月活躍用戶（MAU）突破1億。目前，閒魚用戶數超過3億，一年有超過10億商品被掛上閒魚販售。

QuestMobile發布的《年輕人群生活偏好及購買行為研究報告》顯示，憑藉日漸走高的滲透率，閒魚和小紅書、B站並列成為最受年輕人喜愛的主流電商平台。2023年，閒魚的日均交易額已突破10億，月均日活躍用戶已達3668萬，其中「95後」佔43%。

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閒魚二手平台涉黃色情交易阿里巴巴

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