阿里巴巴第四季獲利下滑11%　但淘寶天貓首季GMV雙位數成長

▲阿里巴巴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團14日公布最新財報，截至今年3月底止第四季度，收入2218.74億元，同比增長7%，調整後淨利潤244.2億元，同比下降11%。對於淨利潤的下降，阿里在財報中表示，這主要是由於阿里所持有的上市公司股權投資按市值計價變動而產生的淨虧損，而去年同期則為淨收益所致。

2024財年，阿里收入達9411.68億元，同比增長8%；經調整EBITA利潤同比增長12%至1650.28億元。

值得注意的是，阿里對電商、雲業務的投資，在第四財季看到回報。財報顯示，淘天GMV雙位數增長，阿里雲AI收入三位數增長，海外電商則同比增長了45%。

在財報電話會上，阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，2025財年，預計淘天的GMV會隨著消費體驗提升逐漸恢復健康增長，阿里對保持市場份額領先地位有充分信心。另外，他也預計阿里雲的商業化營收（剔除集團內客戶）在2025財年下半年能重返雙位數增長。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示：本季度的GMV實現了雙位數增長，公司已經基本恢復增長勢頭，他們也在進一步增強變現產品，相關產品也將逐步推出，這將有效提高投資回報率（ROI）。

徐宏說，對於阿里集團所進行的投資，管理層的投資態度非常謹慎，公司會密切關注投資回報率。「對於那些正在進行的投資，我們肯定期望能從中獲得良好的投資回報率。」

徐宏還說，審慎的投資態度不會改變，未來投資的步伐也不會停，「至於說具體的投資規模，我認為我們會進一步提升消費者體驗、供應規模，我們手上也有足夠的資源支撐這部分投資。」

股東回報方面，阿里宣佈派發約40億美元的2024財年股息，繼續回購，第四財季以48億美元回購了5.24億股普通股，2024財年已回購125億美元股份。管理層表示，「目前，我們帳上未來可以用於股票回購的金額將近300億美元，我們可以繼續使用。」

財報也顯示，阿里一直在為在香港主要上市做準備，預計於2024年8月底完成轉換。