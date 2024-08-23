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擔心屏東母親安危！孝子大陸跨海求援　警破門解危

▲屏東警分局崇蘭派出所巡佐林業智、警員王冠喜助吳婦就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局崇蘭派出所巡佐林業智、警員王冠喜助吳婦就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在大陸工作的吳姓男子，透過監視系統發現獨居屏東市的母親無法下床，擔心發生狀況，緊急聯絡楊姓友人前往查看，在屋外大喊並按電鈴，都未有動靜，屏東警分局獲報趕往處理，電話中徵得吳男同意破門入屋，聯絡救護人員將她送醫，讓吳男等人很感激。

屏東警分局崇蘭派出所巡佐林業智、警員王冠喜於8月18日擔服18-20時巡邏勤務接獲110報案，屏東市崇朝一路段有民眾需要緊急協助。

員警到場後發現楊姓男子正在屋外大聲呼喊並按電鈴，但都無人應門，看見員警後立即表示「朋友是屋主的兒子，委託我前來查看他媽媽的情況」，吳姓友人在國外工作，其母親獨自一人在家，當天中午與75歲的媽媽通電話後，便透過住家監視器看到母親無法自行下床，心繫母親安危，遂請我來看一下」。

由於該戶無人回應，楊男也沒有鑰匙，經員警於電話中取得吳男同意破門後，進入屋內看見她因身體不適躺在床上無法起身，立即請救護人員協助將其送醫治療。吳男對於警察熱心協助及當機立斷的處理，讓媽媽得以脫離險境，不斷向警消表達感激之情。

警方呼籲，臺灣家庭結構改變，如有獨居親屬或年長家人獨留在家情況，除了要有備份鑰匙以防遭遇緊急狀況可即時救援外，更可以於住家客廳、廚房等頻繁活動處安裝監視器並搭配通話功能，透過遠端監控方式掌握家人居家安全，如有緊急狀況需要協助時可立即撥打110報案專線或向鄰近派出所請求幫忙。

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