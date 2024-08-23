嗨玩屋頂跳水！　17歲校隊球員「倒栽蔥墜落」頭撞地板慘死

▲ 克魯茲從屋頂跳下，一頭撞上地板。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起悲劇，一名高中美式足球員和朋友開趴狂歡，從屋頂上跳水時卻失足摔落，一頭撞上下方地板，當場後腦杓出血、臉色發紫，搶救4天仍宣告不治。

根據《每日郵報》，17歲的克魯茲（Adan De La Cruz）就讀墨西哥邊境的麥卡倫市Nikki Rowe高中三年級，也是美式足球校隊線衛，17日晚間和同學開趴時卻發生意外。

事發當時的畫面可見，許多人聚集在一間小屋前狂歡，這時有人從屋頂上一躍而下，跳進小屋前方的泳池，接著克魯茲也準備跟著跳下，未料腳一滑從屋頂摔落，整個人轉了半圈後頭下腳上摔落地面，現場響起一陣驚呼。

急救人員趕抵時，2名青少年正為克魯茲施行CPR，但當時他已經開始全身發紫，脈搏微弱，緊急送醫後仍於21日不治身亡。家屬在臉書證實噩耗，「失去克魯茲後，我們都崩潰了。他現在是我們的天使，是天堂的戰士。」

最先抵達現場的警官看見桌子上有啤酒，走近克魯茲身邊時他已經不省人事，有人抱著他的頭，有人為他壓胸，警官檢查他的脈搏時發現他的後腦杓出血。

這場派對由一名青少年主辦，事發後他51歲的父親伊斯拉斯（Jaime De La Cerda Islas）被控向未成年人提供酒精飲料，兒子和另一名17歲青少年也面臨指控。