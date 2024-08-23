裴洛西演講前口袋掉出廁紙？網群嘲「用來威脅拜登」　真實作用曝

▲裴洛西21日在民主黨全代會上掉了一張紙片，引發網上熱議。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國民主黨全國代表大會21日進入第3天，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）卻在台上發生了一件糗事，她在演講時突然有一張疑似廁紙的物品從褲子掉落，而在網上引發熱議。就在眾人紛紛討論這張紙到底是什麼的時候，《華盛頓郵報》的消息人士解開了大家的疑惑，表示這其實是裴洛西的小抄。

綜合美媒報導，現年84歲的裴洛西21日登台演講時，身上穿著的淡紫色西裝褲，口袋突然飄出了一張白色的正方紙片，不過裴洛西並未撿起這張紙片，只是回頭看了一眼後，就繼續走向講台，揮手向眾人致意，開始演講。

#BREAKING

Let’s watch the “incident” in slow motion that occurred at the DNC when Nancy Pelosi walked out to the podium.

Let’s ask our trusted MSM reliable journalist, Roseanne Roseannadanna for her thoughts#ToiletPaperGate #DNC2024CHICAGO #NancyPelosi #JOY pic.twitter.com/lQu1I3tBhk — Dr. Debbie Booth (@DrDebbieBooth) August 22, 2024

儘管裴洛西並未在意掉落的紙片，但這段影片在網上卻引起了網友的熱烈討論。有人猜測掉落的紙片可能是裴洛西用過的廁紙，還有網友以現場工作人員的語氣開玩笑道，「誰來接它？不是我！你！不是你！不可能發生」，甚至還有人打趣表示，「這是裴洛西用來威脅拜登放棄競選連任使用的氯仿手帕。」

《華盛頓郵報》一名知情人士透露，眾人的猜測其實都不正確，因為裴洛西掉下的其實是一張紙條，而那張紙條正是她演講內容的小抄，只不過因為裴洛西事前將紙條折了起來，才會讓它看起來像廁紙一樣。報導稱，這張紙片在隨後的演講環節中已被工作人員清理乾淨。