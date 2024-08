裴洛西演講前口袋掉出廁紙？網群嘲「用來威脅拜登」　真實作用曝

▲裴洛西21日在民主黨全代會上掉了一張紙片,引發網上熱議。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國民主黨全國代表大會21日進入第3天,前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)卻在台上發生了一件糗事,她在演講時突然有一張疑似廁紙的物品從褲子掉落,而在網上引發熱議。就在眾人紛紛討論這張紙到底是什麼的時候,《華盛頓郵報》的消息人士解開了大家的疑惑,表示這其實是裴洛西的小抄。

綜合美媒報導,現年84歲的裴洛西21日登台演講時,身上穿著的淡紫色西裝褲,口袋突然飄出了一張白色的正方紙片,不過裴洛西並未撿起這張紙片,只是回頭看了一眼後,就繼續走向講台,揮手向眾人致意,開始演講。

#BREAKING

Let’s watch the “incident” in slow motion that occurred at the DNC when Nancy Pelosi walked out to the podium.

Let’s ask our trusted MSM reliable journalist, Roseanne Roseannadanna for her thoughts#ToiletPaperGate #DNC2024CHICAGO #NancyPelosi #JOY pic.twitter.com/lQu1I3tBhk