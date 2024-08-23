詐團騙4.7億幕後幫手竟是警察　專賣電信門號註冊遭收押起訴

記者劉昌松／台北報導

保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，涉嫌上網取得數百支各國門號，再轉售給詐騙集團，用來註冊通訊軟體帳號招攬假投資、假貸款，讓詐團在1年內騙得4.7億元，邱嘉祥因此獲得不法所得約新台幣37萬8300元，台北地檢署檢察官日前將邱警聲押禁見獲准後，23日依加重詐欺等罪起訴，法院將開庭決定是否繼續羈押邱嘉群。

▲保二第四大隊警員邱嘉群（白衣）涉嫌販售門號協助詐團行騙，獲利37萬多元。（圖／記者黃哲民攝）

本案起源於新北市刑大偵辦1起假投資詐騙798萬元案，報請檢察官指揮，逮到形跡可疑的取款車手，扣得手機、虛擬貨幣交易聲明書後，循線追查虛幣流通的虛幣錢包，發現部分虛幣流向，竟是擔任警職的邱嘉群所有，因此擴大偵辦。

檢警查出，邱嘉群是加入一個俄羅斯的網站，以儲值會員的身分，在網站上申設各式各樣的虛擬門號，並取得門號驗證碼，再以暱稱「乾麵加辣」，透過Telegram詐團群組，以每個門號收取8顆USDT(泰達幣，與美金匯兌約1:1)的代價，提供詐團組織使用。

這些門號被詐團用來註冊Telegram、Instaram、Line、Tinder、WeChat、Whatsapp、Signal等，各種通訊軟體帳號，由詐團成員以假投資、假交友、假賭博、假貸款等手法，與被害人聯繫取得信任後，再要被害人向詐團佯裝的「安心幣商」購買虛擬貨幣，被害人的錢經層層移轉。

累積從2023年6月到2024年5月間，被邱嘉群所提供門號詐騙的民眾上百人，受害金額達金台幣4.7億元，其中有約37萬8300元(1萬2610顆USDT)進入邱嘉群的虛擬錢包，檢察官調查後，依參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等3個罪名將邱嘉群起訴，並沒收不法所得。