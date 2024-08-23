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德州高溫40°C！連續2嬰被綁安全座上　「高溫炙烤」到下午活活熱死

▲▼兒童、嬰兒、熱死車上、車內中暑、汽座、安全座椅。（圖／CFP）

▲德州連續發生2起嬰兒被留在高溫車內致死的案件。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國德州接連發生2起嬰兒因被遺忘在炎熱汽車中而死的悲劇，引發廣泛關注。8月20日，當地有一名22個月大的嬰兒因母親疏忽而在高溫汽車內丟命，隔天又有一名9個月大的嬰兒被祖母遺留在汽車安全座椅上，而在8小時後不幸死亡。

據《紐約郵報》報導，警方透露，德州有一名9個月大的嬰兒在當地21日下午4時左右，被發現在比維爾（Beeville）一輛車內失去意識。警方調查顯示，這名嬰兒的祖母在當天上午8時30分左右，將嬰兒放在了車子後座的安全座椅上，就忘了將孩子帶下車，導致這名嬰兒在車內待了8小時後喪命。

氣象預報AccuWeather指出，比維爾當日的氣溫高達攝氏41度，而車內溫度在短時間內就會飆升至危險水準，換言之，這名嬰兒是因為待在高溫的車內太久，所以才被活活熱死的。目前，這起案件已被列為刑事謀殺案調查，但警方暫時尚未提出正式指控。

這已不是德州首次發生有小孩因為被家長遺留在車而死的案件。一天前，聖體市（Corpus Christi）也有一名22個月大的嬰兒因母親忘記將他送到托兒所，而被遺留在車內長達5小時，最終因高溫中暑死亡。

警方表示，33歲母親亞當斯（Hilda Ann Adame）原本要在上午8時將22個月的小哈利（Harley Adame）送到托兒所，豈料粗心的媽媽卻將孩子放在後座後就忘了這件事，直到下午1時才發現孩子已經死亡。氣象預報顯示，當地當天的氣溫達到了攝氏39度，而這名母親事後也被警方以傷害兒童和遺棄兒童等罪名被捕。

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