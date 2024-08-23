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疑人為釀禍！「英國比爾蓋茲」船難多人亡　船廠CEO：船員過失

▲▼　英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒。圖為義大利展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社米蘭22日綜合外電報導

英國科技大亨林奇搭乘的遊艇本週在義大利西西里島外海遇風暴沉沒，林奇和另外6人罹難，船廠所屬集團執行長今天表示，疑似是船員一連串「難以形容、不當的失誤」釀禍。

路透社報導，長56公尺的英國籍超級遊艇「貝氏號」（Bayesian）原本停泊在西西里（Sicily）的波尼切洛（Porticello）港口附近，19日破曉前遭遇風暴襲擊後翻覆，短短幾分鐘內便沉沒，船上22人包括12名乘客和10名船員。

12名乘客中有6人罹難，其中5具遺體是在殘骸中尋獲，包括林奇（Mike Lynch）的遺體。目前僅剩林奇的18歲女兒漢娜（Hannah）失蹤，救難單位還在尋找她的遺體。

▲目前僅剩林奇的18歲女兒漢娜（Hannah）失蹤，救難單位還在尋找她的遺體。（圖／路透）

貝氏號是義大利造船廠Perini Navi在2008年建造，曾兩度整修，上次是在2020年，但不是由Perini Navi整修。

造船廠所屬的義大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）今天接受路透社訪問時說：「這艘船遭遇一連串難以形容、不當的失誤，不可能的事卻發生在那艘船上…船因為進了水沉沒。調查人員會釐清來龍去脈。」

▲▼　英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒。圖為義大利展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲12名乘客中有6人罹難，其中5具遺體是在殘骸中尋獲，包括林奇的遺體。目前僅剩林奇的18歲女兒漢娜失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

柯斯坦提諾排除任何設計或建造出包的可能性，他稱這種情況不太可能發生，因為過去16年航行都沒碰上問題，包括遇過比19日更惡劣的天氣。

他歸咎貝氏號船員有「令人難以置信的過失」，沒有做好因應風暴的準備，當時航海天氣預報就說過會有風暴。

柯斯坦提諾表示，當船採取起錨、關閉門和艙口、降低龍骨以增加穩定性等措施準備因應風暴時，就應該要求乘客離開船艙並在安全地點集合。

柯斯坦提諾說，如果遵循正確的程序，所有乘客都會在一小時後回去就寢，「隔天一早他們會很高興地繼續他們美好的航程」。

當時停在貝氏號附近的另一艘遊艇毫無損傷。貝氏號船長和其他船員尚未對這起船難公開發表評論，負責調查的義大利檢方預定24日舉行記者會。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）

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