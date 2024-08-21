英科技大亨船難失蹤！遊艇沉50ｍ海底　搜救人員：遺體恐卡船艙內

▲貝氏號沉入50公尺深海底，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國科技大亨林奇（Mike Lynch）招待親友搭乘豪華遊艇出海遊玩，沒想到在19日清晨遭遇強烈風暴，整艘遊艇沉入海中，造成1人死亡、6人失蹤。搜救團隊表示，下落不明的6人很可能卡在船艙內，目前沉船深達海底50公尺，且潛水員每次僅能搜索10分鐘，失蹤者恐凶多吉少。

綜合外媒報導，英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭強烈風暴襲擊後沉沒。船上22人中有15人獲救，1名廚師的遺體被尋獲，目前還有6人失蹤。

▲船艙內部空間狹小，且搜救員每次最多僅能停留12分鐘，實際搜救時間只有10分鐘。（圖／達志影像／美聯社）



失蹤者除了林奇外，還有他的妻子、18歲女兒，以及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦，還有高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）。

遊艇沉沒後側躺在海底約50公尺處，義大利消防搜救總指揮卡里（Luca Cari）表示，此次搜尋工作非常高難度，因為船艙內部空間狹小，且搜救員每次最多僅能停留12分鐘，上升與下潛要花2分鐘，實際搜救時間只有10分鐘。

據了解，潛水搜救員在當地一名有造船經驗鐵匠的幫助下，已透過工具擊破厚達3公分的船艙窗戶，目前已成功進入船艙大廳，但仍在設法進入個別房間。

▲義大利搜救人員在海上和空中搜索了36小時。（圖／路透）



救援人員斯隆（Nick Sloane）表示，假設失蹤者被困在艙房內，且現場有出現氣穴的話，他們就有可能存活，「你最多有兩到三天的時間把人救出來，所以接下來的24小時至關重要。」

義大利海岸警衛隊官員札加羅拉（Vincenzo Zagarola）則認為失蹤者凶多吉少，他們可能來不及下船，「我們認為他們（失蹤者）還在船上，我們在海上和空中搜索了36小時，我們不會排除他們不在船上的可能性，但我們知道船下沉的速度非常快。」

義大利氣象專家也向媒體解釋，這起船難可能是因俗稱「海上龍捲風」的水龍捲引發，但因為沒有沉船當下的影片或照片，現階段難以百分百確認。