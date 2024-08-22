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「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

▲▼ 英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch），日前招待親友搭乘自己的豪華遊艇出海，沒想到19日發生船難，整艘船沉入海底。搜救團隊21日於船內尋獲林奇及其18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）的遺體。

英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭強烈風暴襲擊後沉沒。最初的消息為船上22人中有15人獲救，1名廚師的遺體被尋獲，有6人失蹤。

▲▼「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中。（圖／路透）

▲▼林奇與女兒的遺體被尋獲。（圖／路透）

▲▼「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中。（圖／路透）

綜合外媒報導，搜救隊連日下水，但船艙內部有許多家具、物品塞滿通道，導致搜救不易。21日，搜救隊先找到兩具遺體，但無法確認身分。隨後，搜救隊在船艙內找到林奇與漢娜，兩人的遺體被夾在兩張床墊中，目前僅剩2人失蹤，搜救仍在進行。

據悉，失蹤的6人分別為59歲的林奇、18歲的漢娜（Hannah Lynch）、摩根史坦利國際公司董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）、布魯默的妻子茱蒂（Judy Bloomer）、高偉紳律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）與莫維洛的妻子奈妲（Neda Morvillo）。

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