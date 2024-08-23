南韓啦啦隊女神狂來台「真的賺？」　內行曝2關鍵點頭：捧上天

▲南韓啦啦隊女神相繼來台。（圖／翻攝自李珠珢、安芝儇、李多慧IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

啦啦隊女神李多慧2023年來台發展後，許多南韓啦啦隊員也紛紛加入，像是安芝儇、李雅英、趙娟週等等。就有網友好奇，越來越多南韓啦啦隊成員來，「真的會賺嗎？難道不會紅海？」另外，台灣啦啦隊女孩是不是會很慘？貼文一出，有人便直呼，「啦啦隊+工商代言+節目通告+周邊商品」、「沒賺錢幹嘛來？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「南韓啦啦隊女孩來台真的賺嗎？」台灣近期來了很多南韓啦啦隊成員，但越來越多人來的話，這些成員還賺得到錢嗎？另外，台灣啦啦隊女孩的話題、代言等機會，是不是就會被搶走？

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貼文引發討論，就有人直呼，「來台一年可以抵韓國5年（不包含其他代言費），你說賺不賺」、「不賺幹嘛來？」「可能因為啦啦隊在韓國真的太慘太慘了吧」、「代言工商超好賺的，在韓國輪不到啦啦隊接」、「在韓國是配角，在台灣是主角。」

還有人指出，「比韓國賺，他們所謂演藝人員除非頂級，不然錢沒法跟台灣一般藝人比，他們公司跟工作人員的地位比台灣高，賺的錢很大部分都被分走」、「滑YT影片看，說啦啦隊在韓國薪水好像不高，太秀成為媒體焦點，又會被噹被酸」、「重點是地位吧，來了被捧上天。」

也有網友表示，「一定有人賺不到的」、「來一個可以說是特例，來好幾個就是台灣環境比較好」、「我們台灣好像也有啦啦隊簽約，結果薪水很慘很慘，差點付不了房租」、「印象中看到的數字，啦啦隊薪資算普通，但這種沒辦法跳一輩子，所以沒紅就比較慘」、「人氣比較重要，有人氣代言都來，連觀光大使都有。」