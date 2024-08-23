沒裝灑水器！韓飯店大火7死12傷　氣墊「上下翻轉」房客彈飛亡

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道富川市昨（22）日晚間某一棟觀光飯店發生大火，火勢從8樓某一間無人入住的房間擴散，房屋建材等導致燃燒有毒氣體，煙霧瀰漫至8、9樓，最後造成7人死亡、12人輕重傷，其中一對男女雖然從8樓跳下消防氣墊，卻因氣墊疏失導致斃命。經調查後發現，旅館竟沒安裝消防灑水器。

▲南韓京畿道富川市一棟飯店22日晚間發生火災。（圖／翻攝自X）

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓京畿道富川市遠美區中一棟9層樓的飯店22日晚間7時39分發生大火，火勢從8樓客房（810號房）延燒，造成7名20至50多歲的住宿客死亡（4男、3女），死者經確認後後皆為南韓本國人，至於傷者則為12人，其中包括3名重傷者，該間飯店不少外籍旅客入住。

▲火災從8樓客房瀰漫，造成7人死亡、12人輕重傷。（圖／達志影像／newscom）

火災發生的過程中，有一對男女從8樓客房的窗口企圖跳下逃生，儘管樓下有鋪設消防氣墊，但卻疑似因過程中的疏失，導致跳下時氣墊上下層翻轉，而未順利發揮作用，疑似遭到彈飛，最後不幸死亡。至於另一名女性死者則是倒臥在8樓樓梯，被發現時已停止心跳。

消防當局抵達現場，直到3個小時後才於晚間10時26分才撲滅火勢。該飯店共有64間房，火災發生當晚有23名旅客入住。富川消防署火災預防科長李尚頓（音譯）表示，「死者、傷者皆是在8和9樓的客房內、樓梯、走廊等被發現。」

初步調查結果指出，雖然目前尚未釐清詳細的起火原因，但某名旅客在火災發生前曾被安排入住8樓的810號房，然而他進房時卻聞到一股「燒焦味」，於是要求櫃台安排換房間，最後才能幸免於難，生命沒有大礙。

▲一對男女跳樓逃生，卻因消防氣墊有疏失而導致彈飛死亡。（圖／翻攝自X）

該間飯店平常有許多外國籍旅客入住。一名住在該飯店5樓的40多歲中國籍旅客拍下驚心動魄的影像，他受訪時表示，「一開始時聽到火災警報響起，接著是一陣哀喊聲，我看到濃煙瀰漫，當下預感是發生火災，我根本連收拾行李的時間都沒有，趕緊和其他人逃生。」

附近一名鄭姓居民表示，「從中國來旅遊的朋友們剛好住在這，還好火災發生前他們已經出門和朋友吃晚餐，逃過一劫。」

另外，還有4名哈薩克籍旅客入住，原本預計安排在南韓接受健檢、手術，幸好最後幸免於難。一名住在附近的40多歲俄籍女性表示，「來自哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克等外籍旅客住在這附近飯店好一陣子了。」

報導指出，該間飯店的64間客房並未設置消防灑水器。由於南韓直到2017年才強化消防法規，強制規定6層樓以上之建築物必須安裝灑水器，不過該棟發生火災的飯店於2003年竣工，因此並未強制安裝灑水器。