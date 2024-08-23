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飯店大火跳樓逃生慘死！氣墊「上下翻轉」直摔撞地　超過使用年限

▲▼2名住宿客先後跳樓逃生，卻因氣墊翻轉而導致彈飛慘死。（圖／翻攝自X）

▲2名住宿客先後跳樓逃生，卻因氣墊翻轉而導致彈飛慘死。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道富川市一間觀光飯店昨（22）日晚間發生大火，火勢從8樓客房延燒，導致有毒氣體蔓延至8、9樓，造成7人死亡（皆為南韓籍）、12人輕重傷，其中有2人跳樓逃生時，因救生氣墊翻轉而死亡。調查發現，氣墊已超過使用年限。外界批評，為何消防人員「沒有固定」氣墊。

根據《News1》、《朝鮮日報》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，南韓京畿道富川市遠美區中洞一棟9層樓的飯店22日晚間7時39分發生火災，火勢和有毒氣體從無人入住的8樓810號客房蔓延，造成7人不幸罹難，其中有一對男女從8樓客房跳窗逃生，因為救生氣墊發生疏失未充分發揮作用，最後因此死亡。

如今，2人逃生時的詳細過程、死亡原因也相繼出爐。

火災發生時，一名住在8樓807號房的女房客將頭探出窗外，不斷揮手向樓下大喊「救我」，救生氣墊鋪設、充氣完成後，該名女性晚間7時55分從窗邊一躍而下，未料女性卻墜落在氣墊的邊緣、而非最安全的氣墊中央，導致氣墊上、下層翻轉。

另一名男性則在同一時間立刻跳樓逃生，卻因氣墊早已翻轉，而直直墜落、撞擊地面死亡。

現場目擊者在社群平台回憶事發經過，「第一個跳樓逃生的旅客（女性），墜落在氣墊的角落。受此影響，逃生氣墊彈起後『上下翻轉』。第二個跳樓逃生的旅客（男性），在不知道氣墊上下翻轉的情況下，立刻跳樓逃生，導致直接墜落地面慘死。」

另一名目擊者在新聞報導受訪時表示，「在如此危急的情況下，我看到男生把女生推到一旁，率先往下跳。」

富川消防署火災預防科長李尚頓（音譯）受訪時解釋，「一對男女死者在跳樓至氣墊的逃生過程中死亡。第一名旅客跳下時導致氣墊翻轉。其實當下救生氣墊是正常完成設置的，然而旅客跳下時卻造成氣墊翻轉。」

一名消防專家解釋，「逃生氣墊一般分為上、下兩層，兩層構造不太相同。上下兩層施加的壓力不同，（逃生時）上層的空氣會往旁邊釋放、達成緩衝作用；然而一旦上下翻轉，就有可能造成其無法正常運作。」

京畿道消防本部今（23）日指出，其實該救生氣墊為18年前的2006年發放，早已超過消防裝備等相關法規所規定的7年「耐用年數」。該逃生氣墊寬7.5公尺、長4.5公尺、高3公尺，最多可以承受從10樓墜下、126公斤重量。

事發後，南韓網友在論壇中批評消防隊員的疏失，直指為何消防員未將氣墊固定，導致氣墊上下翻轉。

對此，消防關係人士解釋，「逃生氣墊是無法固定的，因為一旦有人跳樓，氣墊是靠空氣往四周散去來緩衝人體造成的衝擊。一旦派人在四周抓住、固定氣墊，恐導致四周固定住氣墊的人被迫承受衝擊，且氣墊被固定後也可能導致緩衝的效能變差。」

該名關係人士補充，「一旦逃生者墜落時的位置改變，也可以迅速採取應變措施，因此氣墊的位置是不能固定的。」

還有另名消防當局關係人士表示，「雖然救生氣墊正常完成設置，但旅客逃生時並未墜落在氣墊中間、而是墜落在氣墊角落，當時人手不足，才會沒有人能夠抓住氣墊。」

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