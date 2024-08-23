午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

記者李姿慧／台北報導

今天（23日）高溫炎熱，北部和各山區有午後雷雨，周末午後雷雨範圍擴大，下周台灣處在相對低壓帶，各地有午後雷雨外，中南部清晨到上午也有零星降雨。珊珊颱風預計明天增強為中度颱風，朝日本前進，預計下周一、下周二影響日本最劇，前往日本旅遊要留意航班異動。

▲午後雷雨下周將擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周多雲到晴，高溫炎熱，留意午後雷陣雨，周日前午後雷陣雨將逐日增多，今天午後降雨以北部、各地山區為主，明後兩天周末午後雷雨擴大，下周台灣處相對低壓帶中，水氣增多，中南部清晨和上午有零星降雨。

珊珊颱風今天上午8點位東南東方2220公里海面上，朱美霖說明，珊珊颱風未來偏西北西往北移動，前往日本附近，今天移動緩慢，未來行經海面和大氣環境有利發展，接近日本前會持續增強，明天將增強為中度颱風，未來最強強度也在中颱等級，下周一、下周二對日本影響大，前往日本要留意航班資訊。

朱美霖指出，珊珊颱風距離台灣遙遠，比較靠近時距離也有400公里，隨颱風北上時低壓帶往北移動，珊珊颱風下周一開始接近台灣緯度後，台灣處大低壓帶，環境水氣比周日增多。

▲▼今天及未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周降雨趨勢，朱美霖表示，今天清晨到上午天氣晴朗，要注意高溫，午後雷陣雨範圍偏向山區和北部為主，高空冷空氣經過，中午過後山區不排除有小範圍劇烈對流發生，要注意雷擊、強陣風，甚至可能有冰雹出現；降雨將於今天晚間趨緩；明天周六午後雷雨範圍跟今天相比，平地降雨略為增多，西半部和各地山區要留意午後雷雨。

朱美霖進一步說明，周日午後雷雨範圍將再往平地擴展，下周一到下周四台灣在相對低壓帶中，清晨到上午中南部有零星降雨，非午後時段也有降雨機會，各地則要留意午後雷陣雨，平地降雨機率增高，各地可能有局部大雨，馬祖、金門因華南一帶水氣多，未來一周偶有陣雨。

朱美霖提醒，今天仍在年度大潮期間，嘉義以北為天文大潮警戒範圍，高雄、屏東、宜蘭潮位亦高。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖表示，今天氣象署已發布高溫資訊，有局部36度以上高溫發生機會，桃園以北、屏東近山區今天到周日高溫類似，午後降雨稀少，晴朗時各地高溫有32度以上，西半部約34到36度，大台北有接近36度或以上高溫，東半部約32到34度；下周一後雲量增多，各地高溫約31到34度。