政院拍板2840億元打造7潛艦　藍委：當用則用當省則省

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院昨（22）日核定明年度中央總預算，歲入、歲出都突破3兆，也核定2840億元籌建7艘潛艦。國民黨團書記長洪孟楷23日表示，錢要花在刀口上，當用則用，當省則省，後續立院審查預算案時，會以專業來嚴格把關。

行政院會22日通過明年度總預算案，預計8月底送立法院審議，明年歲入、歲出都突破新台幣3兆元，其中國防整體預算規模達6470億元創歷史紀錄，行政院長卓榮泰也核定潛艦計畫，期程自2025至2038年，預算約2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘。

洪孟楷表示，後續總預算案送到立法院審查，在野黨會以專業來嚴格把關，預算要花在刀口上，當用則用、當省則用，但是不是有編列那麼大筆的預算，能夠合理來照顧全國民眾，以及真的把錢花在刀口上，這是下會期一定會專業審查嚴格把關的重點。

另，針對總預算案中，歲入歲出突破3兆，其中社福預算占比最重，洪孟楷指出，從2016年前總統馬英九時代預算是1兆9000億，過了8年蔡政府時代創新高到2兆6000多億，現在賴清德政府上任後第一筆總預算就突破3兆，還不包含特別預算。

洪孟楷強調，預算要花在刀口上，是否有編列那麼大筆預算，合理照顧全國民眾是下會期審查的重點。不過其中分配比例由行政部門提出，立法部門只能刪減，不能增加或調整，審查時尤其會針對有些相關被國人詬病的考察經費浮濫或宣傳等，明明是政府做的事情還要用大內宣去洗人民腦，一定嚴格審查，都會是下會期重中之重。