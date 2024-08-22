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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰核定潛艦量產計劃　2840億分14年編列將生產7艘

▲▼海鯤號拖帶進入乾塢。（圖／台船提供）

▲國造潛艦海鯤號。（圖／台船提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產的推動進度，行政院發言人陳世凱證實，行政院長卓榮泰已核定本計畫，計畫期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會持續提升國防實力，打造韌性台灣、守護我國主權。

總統賴清德支持潛艦國造的態度明確，首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）去年9月28日舉行命名暨下水典禮，接著在日前已出塢測試。在達成首艘國產潛艦後，外界更好奇的是，海鯤號後續的量產計畫為何。

針對明年度國防預算的編列情況，國防部主計局長謝其賢上午在院會中表示，114年度國防預算總額來到6470億，較今年相同基礎增加464億元，約增7.7％，所增加的預算在3個面向，人員維持增加35億、作業維持增加177億、軍事投資增加203億。

在作業維持部分，增加177億主要在主戰裝備的零部件及後勤保修，以及彈藥籌購與戰鬥裝備籌補。至於軍事投資203億的部分，一部分是挹注在「新增案」有將近70億規模，其他就是持續案的付款需求。

至於外界關注潛艦預算是否有編入明年度國防預算？謝其賢上午僅說，潛艦預算目前仍在審議中，審議的結果會在月底出爐。但隨後在下午時，行政院長卓榮泰核定潛艦計畫，預算達2840億、期程為114到127年長達14年。

行政院發言人陳世凱表示，潛艦計畫的期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護我國主權。

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