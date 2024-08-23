藍營質疑花2000億造潛艦　綠黨團指國安應是共識：是要換方式杯葛？

▲民進黨立委林楚茵、莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，國防預算整體規模來到6470億創新高，創下歷年新高。另外政院也核定潛艦計畫規劃，執行時間為114年至127年，預算2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘，其中114年度編列20億元。在野黨質疑，海鯤號都尚未海試，編列這麼多預算是要規避監督？民進黨團今（23日）回應，增加國防安全應該是全民共識，先把潛艦預算匡列下來非常重要，不知道在野黨現在是不是換另外一種方式杯葛潛艦？

對於總預算，民進黨團書記長莊瑞雄表示，相信整個總預算的一個增加，外界其實是可以預期，這幾年台灣在民進黨的執政之下，整個GDP是逐年成長，GDP規模增加後，政府對國家做更大的社會投資，這符合人民期待，錢最主要的是要花在刀口上，期待行政院提出來的這樣一個總預算，在立法院可以受到各黨的支持。

莊瑞雄指出，當然立法院是監督行政部門的一個地方，可是如果行政部門提出來，是對國家未來的一個心力，還有未來重大建設的投資，這也應該是受到國人的支持。

對於國防預算創新高，民進黨立委林楚茵表示，增加國防安全的這個部分應該是全民共識，尤其是面對中國的威脅，是文攻武嚇樣樣都來，有關於潛艦預算的部分，我們必須強調，要事先做計劃，把預算匡列下來就是非常重要的。但是當預算一旦匡列下來之後，再依照進度來核撥相關的款項也是有其必要性。

林楚茵坦言，不知道在野黨現在是不是換另外一種方式來杯葛潛艦，不要忘了我們在過去選舉的過程當中是還有國民黨的委員，也涉及到相關的洩密的部分。不要再去喚醒國人，對於在野黨有意要來杯葛潛艦預算、來危害國防的記憶。

林楚茵指出，朝野對於國防安全應該都是有最高的共識，預算的編列是前期先把計畫匡列下來，至於在野黨所提到的相關的測試，當然這個測試的過程也有一定的安全把關，包括專業把關的部分，相信國防部以及相關單位也會負責任的來進行相關報告。

林楚茵強調，在國防安全上。不論朝野政黨在政治立場上面有任何不同，對於國防安全以及外交，都應該團結一致。自己認同必須先把預算做有規劃性的匡列跟編列。至於有關於其他測試，身為民進黨的立法委員，尤其是在國防外交的委員，還是會嚴格針對實測、海測等等來進行把關。