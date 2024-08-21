國中小校長會議！台東縣府攜手台中教育大學優化師資培育

▲台東縣府攜手中教大優化師資培育。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣國民中小學校長會議21日舉行，台東縣長饒慶鈴親自出席，除了感謝校長們在教育工作的努力，為支持師資發展，會中由縣長代表與國立台中教育大學郭伯臣校長，共同簽訂5年的「優化師資培育與教師專業發展」MOU，宣示將與專業師培大學合作，共同打造台東縣優質人工智慧科技、雙語與輔導等專業師資，為孩子未來競爭力打好基礎。

饒慶鈴在會中首先感謝校長、老師們在教育工作的努力，更送給國中健體、藝術及綜合領域老師一份禮物，她指出，鼓勵學生適性多元發展，也尊重各領域教師的專業，為讓各教師有充足時間進行跨領域共備課等教師增能活動，修正相關領域教師授課的節數，希望教師有更多時間精進教學內容，確保教學品質。

饒慶鈴表示，很高興與台中教育大學簽訂MOU，中教大近年逐漸轉型為以「智慧學習」為核心的創新永續師培大學，此次簽訂5年合作，縣府將提供師資職前教育課程的教育實習、集中教學實習及教學觀摩等場域，而中教大也將協助台東進行人工智慧科技、雙語與輔導等師資培育與教師在職進修等機會，盼藉此優化台東師資培育與教師專業發展。

這次校長會議也特別邀請台北流行音樂中心董事長黃韻玲，分享「流行音樂在教育上應用」，北流自設立以來就積極為流行音樂人才培育面向而努力，長期以來與國教署合作，協助老師們掌握流行音樂的知識，與學生有更活潑的互動，期待能藉此激發孩子們對於流行音樂創作的興趣，展現學生多元學習成果。另外，北流數位音樂講師陳律融及專員卓怡岑於會議中也以「探索AI工具與教育的運用」為主題，帶領大家體驗AI結合音樂創作的威力。