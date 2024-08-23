北市代理教師缺129人！再6天就開學　教育局下通牒：下周三前到位

▲中小學下周五開學，北市還缺129名代理教師。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

中小學下周五（30日）開學，今年因各縣市教師甄選大開缺、國中大舉增班，全國國中小學仍有許多學校找不到代理教師，有國小班級甚至連導師也開缺。據台北市教育局統計，目前北市代理教師尚有129個缺額，教育局要求各校務必在下周三（28日）完成聘任作業，協調教師超鐘點因應，以確保開學課務運作。

113年各縣市教甄大開缺，加上國中龍年入學大增3萬名學生，各校大舉增班，其中新北市增83班、北市約增60班，也帶動國中代理教師師資需求。因雙北地區生活開銷大，外地教師一旦考取家鄉教職便返鄉任教，導致不少學校開學前仍面臨找不齊代理教師的情況。

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據北市教育局統計，截至8月21日止，北市公立國中小學校代理教師招聘需求數總計129名，其中國中55名、國小74名。北市教育局指出，為確保學生受教權，已積極列管追蹤各校招聘情形，督導各校務必於8月28日前完成代理教師聘任作業。

北市教育局指出，已通知各校視校務運作情形，積極協調校內其他教師以超鐘點方式，或聘用退休教師兼任等方式處理課務需求，務必確保校內整體課務運作順利。

北市教育局表示，北市提供代理教師的福利待遇全國最優，大學畢業起薪就有4萬元左右，還有寒暑假、可領12個月全薪，而且六都僅有北市讓代理教師可以比照正式教師敘薪及採計職前年資，另根據居住地和任教學校距離，提供最高1200元的交通津貼，教師節敬師禮金也從113學年度起增至2000元，歡迎踴躍報考。