創14年連金佳績　台南市勞工局獲勞動部TTQS金牌

▲台南市勞工局於2024年接受勞動部評核，再度榮獲TTQS金牌肯定，創下「全國唯一」公部門機關14連金的佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

肯定台南市勞工局致力提升轄區勞工職能，導入人才發展品質管理系統（ TTQS），以「失業者」、「在職者」、「身障者」、「青年」及「內部人員」為對象，制定五大人才訓練發展計畫，並持續精進培育品質，於2024年接受勞動部評核，再度榮獲TTQS金牌肯定，創下「全國唯一」公部門機關14連金的佳績。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視人才培育，透過各類訓練方案，積極提升勞工職能，進而帶動城市競爭力與國家的發展。勞工局推動人才培育亮點包含「照顧服務訓練」開辦35班次，為全國開班數第一高。

失業者與身障者職業訓練後就業率逾80%以上；另依行政院主計總處資料顯示台南市2024年上半年失業率3.3％，低於全國平均失業率，顯現訓用合一、有效協助失業者重返職場；此外，推動「勞工領袖大學」階梯式學習系統，與設置分級結訓考核，讓學習地圖系統化、完整化。勞工局秉持『給釣竿、建魚場，更要陪伴釣魚』精神，首創身障人力銀行，調查身障者需求與企業職缺，辦理培訓課程及就業媒合，鼓勵企業進用身障者，建置「晴天坊網路暨實體據點展銷平台」，成立迄今已逾新台幣8,000萬的銷售額，成功拓展產銷平台效益。

勞工局持續精進辦訓品質，滾動式修正課程設計，因應社會環境與國際趨勢變動，為推動職場平權及永續發展，增加性別平等、SDGs、ESG、AI等議題課程，提升台南勞工專業職能；學員訓後更貢獻所長、回饋社會，由勞工局搭建公益平台成立「做工行善團」，透過房屋修繕、義剪及學員作品義賣等管道，一方面展現學習成果，一方面公益回饋社會，形成善的正面循環，讓人才發揮專長，創造人才價值，展現勞工局推動各項人才發展培育成效。

勞工局不僅強化勞工職能，也重視訓練單位辦理品質，將承訓單位人員納入工作夥伴圈，協助其提升辦訓職能，除輔導參與TTQS評核，轄內辦訓單位參與TTQS評核共獲2金11銀22銅15門檻的成績，更以持續改善精神再優化訓練品質，其中有4家評核牌等躍升；勞工局也進一步開辦職能研習營，鼓勵訓練單位參加ICAP職能導向課程品質認證，帶動轄內辦訓單位能量，攜手提升台南市辦訓品質，使台南成為人才培育的「希望家園及具國際競爭力的希望城市。

勞工局2024年度開辦美容美髮、餐飲服務、電腦資訊、照顧服務以及勞工領袖大學等多元訓練課程，陸續招生中，相關課程資訊可至台灣就業通、勞工局職訓就服中心等網站查詢，如需進一步了解相關課程資訊，可洽詢06-6330820勞工局職訓就服中心。