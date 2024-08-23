政院強行通過公教退撫預算　全教總結束3天絕食：改採長期抗爭

▲全教總結束3天絕食抗議活動，將持續遊說國會，致力撥補到位。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

為抗議政府退撫基金撥補不公，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良從8月20日上午10時起展開絕食，期間2度在行政院門口抗議，但行政院會昨已通過總預算案，仍維持原案撥補194億元預算。侯俊良今（23日）宣布，上午10時起結束為期3天的絕食抗議，對政府漠視人民陳情，表達強烈譴責，將持續國會遊說，致力撥補到位。

全教總指出，行政院會已於昨通過114年度中央政府總預算案，勞保基金與公教退撫基金撥補，依舊維持原案，明年度分別編列1300億元與194億元預算。全教總對於行政院不採取最有利的雙贏方案撥補基金，卻執意選擇總花費更高的20年方案，以及不能傾聽專業意見、漠視人民陳情的傲慢，表達強烈譴責。

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全教總強調，為期3天的絕食抗議活動，已充分讓政府與社會認知，全教總爭取合理分配預算、確保各年金都要永續的訴求，決定今天上午10時結束絕食抗議活動，因為爭取全民年金永續需要長期抗爭，未來會持續與社會對話，加大國會遊說力道，立法院預算會期即將開議，呼籲朝野委員嚴審預算，積極監督政府撥補到位、落實年金永續。