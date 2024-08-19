不滿政院撥補公教退撫基金不足　全教總理事長明起絕食抗議





▲不滿政院撥補公教退撫基金不足，全教總理事長侯俊良明起絕食抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會聯合總會今指出，114年度中央政府總預算案籌編已完成，府院聲稱總預算充分展現政府推動福國利民政策的決心，但相較於勞保撥補有1300億元，攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補僅有100億元。全教總理事長侯俊良明天上午10點將到行政院抗議並宣布絕食，要求政院依法撥補。

全教總表示，根據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」明定政府應依精算報告撥補退撫基金財務缺口，課以政府撥補退撫基金的法律責任，去年公教退撫新制上路，新進人員不再參與原公教退撫基金，政府每年需撥補原退撫基金317億元才不會有基金缺口，

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全教總指出，根據退撫基金第8次精算報告，若分10年撥補，每年至少需新台幣317億元，若要對退撫基金新、舊缺口同時撥補，每年至少需521億元；但去年前行政院長陳建仁以國家整體財政資源分配為由，113年中央政府預算案僅撥補公、教各50億元，並未足額撥補。

全教總批評，相較於勞保撥補將以一般公務預算撥補1200億，另100億元為特別預算，共1300億元水位，同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，卻僅編列100億，不及精算分10年撥補的3成，毫無保障公教人員權益與落實基金永續的誠意。

全教總指出，為表達最沉重的抗議，明天上午10點將赴行政院門口抗議，全教總理事長侯俊良現場也將宣布絕食，希望喚醒政府主事者，務必依法確實編列撥補退撫基金的預算。