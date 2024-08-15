印度女醫生遭性侵殺害！民眾深夜持火把上街示威

▲印度示威行動升級。（圖／翻攝X/@tut0ugh）



記者楊庭蒝／綜合報導

印度加爾各答（Kolkata）近日發生一起震驚全國的暴力事件，一名31歲的實習女醫生在醫院會議室內遭到性侵並慘遭殺害。此事件立即在全國範圍內引發了強烈的抗議聲浪，醫師們率先走上街頭，隨後更多行業和民眾也紛紛加入示威活動。

全國各地的醫療機構因抗議活動而受到嚴重影響，數十萬醫師參與罷工，導致多地醫療服務中斷。CNN和路透社報導稱，住院醫師聯合協會（FORDA）秘書長潘迪（Sarvesh Pandey）表示，目前已有約30萬名醫師加入抗議活動，這一數字還在增加。

在西孟加拉邦（West Bengal）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）以及首都新德里等地，醫師們走上街頭要求為受害者伸張正義，並呼籲政府加強醫療機構的安全措施。在新德里，初級醫師們身穿白袍靜坐抗議，而在人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）首府勒克瑙（Lucknow）以及觀光勝地果阿邦（Goa），部分醫院服務也因抗議而受到了影響。

加爾各答的抗議活動不僅僅局限於醫師群體，許多民眾也加入了「奪回黑夜」的示威行動，特別是在8月14日的雨夜中，示威者們手持火把與蠟燭上街，高喊「尊重女性」的口號。這場大規模的抗議吸引了各年齡層和社會階層的人士參與，並且禁止政黨人士介入，示威現場的氣氛十分凝重。

在此事件的背景下，印度的公立醫院長期以來存在安全隱患，特別是對於女性醫護人員的安全保障問題更是備受關注。加爾各答高等法院已下令將此案件交由聯邦機構「印度中央調查局」（CBI）調查，當局將此案視為國家級的優先事項。

此次事件也凸顯了印度醫療系統中長期存在的問題，醫師們抱怨工作環境惡劣、工作量過大、薪資過低以及醫療暴力頻發。印度醫學協會（IMA）呼籲政府緊急採取措施，改善醫療機構的工作環境，並加強安全保護。

目前，印度衛生與家庭福利部尚未對醫學協會的呼籲作出回應，但隨著事態的進一步發展，這一事件已經成為全國關注的焦點，政府如何應對將成為下一步的關鍵。