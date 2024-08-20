抗議公教退撫撥補不足　全教總理事長今起絕食：直到政府善意回應

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（20日）在行政院前舉行記者會指出，政府依法應每年撥補退撫基金的財務缺口，對勞保撥補達1300億元，公教退撫基金撥補卻僅有194億元，痛批政府罔顧雇主責任，未依法依精算撥補，理事長侯俊良宣布，從今天10時起絕食抗議，直到政府有善意回應。

▲全教總理事長侯俊良（中）今起絕食抗議。（圖／記者楊惠琪攝）

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侯俊良表示，114年度中央政府總預算案已籌編完成，歲入歲出均創新高，本周四行政院會通過後即將送立院審議，但對勞保撥補達1300億，攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，卻僅編列194億元，「選擇性撥補」根本罔顧雇主責任，更讓公教人員寒心。

侯俊良說，為對政府公教退撫撥補不足、不公，表達最沉重、嚴肅的抗議，從今天上午10點起絕食，直到行政院給予明確善意回應，願意採用最有利的10年精算撥補退撫基金。今天在行政院前遞交陳情書後，將轉往立法院群賢樓進行絕食活動。

侯俊良指出，政府依法有撥補退撫基金的法律責任，去年公教退撫新制上路，新進人員不再參與原公教退撫基金，政府每年需撥補原退撫基金317億元才不會有基金缺口，但前行政院長陳建仁以國家整體財政資源分配為由，113年中央政府預算案僅撥補公教退撫基金100億元，並未足額撥補。

侯俊良批評，全教總已透過遊說完成撥補法制化，政府卻完全無視立院決議，第一年直接跳票，今年也僅願意採取「分20年撥補方案」，而根據銓敘部精算，分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出710億元，採取「10年撥補方案」，對政府財務支出最為有利，呼籲行政院從善如流。