不是高富帥！她喊「男生有1特質」不缺女友　兩派吵翻：被當備胎

▲原PO覺得會給情緒價值的男生很棒。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

找尋另一半時，會期待對方有什麼特質呢？近日有網友發文表示，比起高富帥，她覺得能給「情緒價值」的男生才是最好的，會給情緒價值的男生根本不缺曖昧對象，因為大多數的女生都會期待內心的脆弱被接住。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「情緒價值男很頂」為標題發文，提到她常看到直男抱怨女生喜歡高富帥，覺得自己就是因為不夠高、不夠帥或不夠有錢才會沒女友。但她認為，懂得給情緒價值的男生就算不高、長得普通，仍不缺女友和曖昧對象，因為多數女生都期待自己內心的脆弱被接住。

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原PO也分享自身經歷，她過去曾經對某個男生有好感，但是最後卻因對方給不了情緒價值而「下船」，畢竟在低潮的時候，若無法相互扶持，這樣還要怎麼談感情？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「認同+1，男友可以給我的是通靈般的情緒價值，真的很幸運」、「最基礎的情緒價值是認真聆聽。我們都想要別人認真聽我們說話，但好笑的是，在另一半述說的時候，不是每個人都願意放下手機、電腦、手邊的事情」、「自從遇到可以接住我情緒的對象之後，即便他窮，甚至有些負債，我都不太想放手」、「確實情緒價值才是大多女生在意的，但不可否認很多時候能提供情緒價值是需要其他因素堆疊起來的」。

不過也有不少網友認為，「不就是一開始欣賞了外在？眼睛是能看出情緒價值嗎」、「沒有五官怎麼會想知道你的三觀」、「不要再情緒價值啦，看到就火大，短影音教一些有的沒的名詞，喜歡你就教他怎麼跟你相處，不喜歡就不要在一起就好了」、「男生要為女生提供情緒價值才能得到女生，那女生要提供什麼才能得到男生 」、「相信我，不看其他條件，很會給情緒價值的男生，一般最後都被當成姐妹或備胎」。