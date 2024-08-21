交往6年準備結婚！男友手機跳出發票通知　她心碎結「小三變新娘」

▲女子從男友的發票APP通知，發現出軌證據。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／鏡週刊

網路發達，加上因應環保趨勢，不少人已將紙本發票改成雲端發票載具APP，不過一名女網友也因為雲端發票，得知論及婚嫁的男友出軌，最後小三還扶正，奉子成婚。

一名女網友在Dcard上發文表示，與男友從大學就交往到現在長達6年，彼此相當信任，不會互相查看手機，卻沒想到本來預定在今年舉辦的婚禮，卻發生了意外，戀情直接宣告結束。

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原PO表示，與男友沒有同居，但偶爾會到對方住處過夜，中間疫情因為公司關係要居家上班，必須在家工作，因此詢問對方要不要過來住，但被對方拒絕，因此2個人一陣子都未見面，直到疫情趨緩，2人才終於見面，沒想到某天用對方手機追劇時，突跳出發票通知，其中一個消費品項竟是「3入保險套」。

原PO直言，當下腦中一片空白，因為那段時間根本沒見面，事後才知道原來男友在4月就愛上同事，「那時候他為了跟那女的住，所以騙我疫情期間還是要去公司」，其實男友都與同事住在一起，原PO即便崩潰大哭，仍狠下心來提分手並封鎖對方。

原PO也透露，事後聽說男友與該女同事帶球結婚，也坦言相當後悔花6年的時間在不值得的另一半，但也很慶幸有當時的發票通知，讓她早點遠離渣男，不然現在結婚的人就是她了。

文章一曝光，不少網友都紛紛安慰原PO，「很慶幸妳在婚前發現這件事」、「發票直接拯救妳的下半生」、「渣男！浪費別人青春，還好妳有發現哎」、「不要太難過，那女的以後也會面臨老公外遇的」！



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