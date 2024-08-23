　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

記者杜冠霖／台北報導

一行20人的登山團22日下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料卻遭遇蜂襲，有3人慘被虎頭蜂螫傷，其中2人自行脫困，就醫後無大礙，但一名41歲洪姓嚮導為了保護團員慘遭圍攻，送醫搶救仍不幸宣告不治。而該位洪姓嚮導是綠委鍾佳濱服務處助理，鍾佳濱今受訪時表示，這是我們最重要的同仁，非常令人難過，將全力協助處理善後事宜。

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東消防局22日下午4點多接獲通報，一支20人的登山團從屏東到台東走浸水營古道健行時，在加羅板部落出口附近遭虎頭蜂群攻擊，有3人被螫傷，其中洪姓領隊甚至趴在地上被蜂群圍攻，嚇得同行隊員不敢靠近。

台東消防局立刻出動6車12人前往搶救，被螫傷的其中2名(16歲男、19歲女)已自行脫困，經送醫治療後沒有大礙。消防人員隨後進入浸水營古道，趕往蜂群襲擊的地點，並於晚間7點多接觸到洪男，目測他全身至少有30多處傷口，傷勢嚴重無法移動，先予以注射3支強心劑後，再由消防人員以長背板步行運輸的方式在晚間10點扛到出口送醫。

不料，原本意識清楚的洪男，在大武衛生所治療時狀況突然急轉直下，緊急轉送馬偕醫院，但在轉送途中他陷入昏迷，消防局立刻指派太麻里分隊高級救護隊趕往接駁，將他火速送到馬偕醫院搶救，但仍不幸宣告不治。

這支登山團是由立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，鍾佳濱從2016年將選舉補貼款，捐作國中小學畢業班獎學金及高中職獎勵品，昨是受獎學生籌組暑期工讀服務隊，走訪浸水營古道體驗學習，未料會在加羅板部落出口前碰上虎頭蜂襲擊，洪姓嚮導為了指揮團員疏散，逃跑不及遭蜂群螫咬倒地不起，另外2名團員也遭螫傷。

對於相關情事，鍾佳濱表示，昨天發生的野蜂攻擊事件，雖然活動學員都全體平安返家，但帶領這次活動的服務處同仁，卻在送醫急救後不幸宣告不治，非常難過也不捨，家屬也第一時間趕到台東馬偕醫院處理，這是我們最重要的同仁，非常令人難過。

鍾佳濱也強調，將全力協助處理善後事宜，而家屬已經處理當中、也尊重家屬，希望媒體體諒。

ET快訊
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大
戴資穎超痛苦！球迷心疼又氣憤　4強賽對手出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

民眾黨今赴調查局印單據正本　發函會計師公會派員協助查對

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

更多熱門

相關新聞

英勇領隊背景曝光！　返鄉籌辦活動遇虎頭蜂奪命

英勇領隊背景曝光！　返鄉籌辦活動遇虎頭蜂奪命

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處日前舉行志工團登山活動，20人22日下午到行跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料，卻遭虎頭蜂襲擊，3人遭螫傷，其中一名41歲洪姓領隊為了疏散團員，來不及逃跑，遭蜂群螫咬後倒地不起，全身至少30處傷口，送醫宣告不治，令親友傷心不已，洪姓領隊的背景也隨之曝光。

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

領隊肉身護團員遭螫死！哥哥37字發聲哀悼

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

英雄領隊肉身護團員遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

登山團遭虎頭蜂攻擊　3人送醫

登山團遭虎頭蜂攻擊　3人送醫

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

暖警貼心服務　尋回民眾手提包

關鍵字：

登山蜂襲鍾佳濱台東古道

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面