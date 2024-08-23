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登山團遭虎頭蜂攻擊3送醫　領隊遭圍攻「全身30螫傷」陷入昏迷

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲屏東登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊，領隊遭圍攻造成全身30多螫傷（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

屏東一支20人登山團22日下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料有3名成員在大武山出口附近遭虎頭蜂攻擊，其中2人自行脫困、送醫後沒有大礙，而第3名傷者一度趴地遭蜂群圍攻，傷勢嚴重無法自行下山，晚間10點被消防人員扛下山送醫，但治療途中突然情況不穩陷入昏迷，目前已緊急轉送到馬偕醫院搶救。

台東消防局22日下午4點多接獲民眾通報，有一支20人的登山團從屏東到台東走浸水營古道健行時，在加羅板部落出口附近遭虎頭蜂群攻擊，儘管團員第一時間紛紛逃跑躲避，仍有3人被螫傷，其中1人甚至趴在地上被蜂群圍攻，嚇得同行隊員不敢靠近。

台東消防局立刻出動6車12人前往搶救，在出口處發現2名被螫傷的16歲男性、19歲女性已自行脫困，意識呼吸正常，經送往大武衛生所治療後，生命跡象穩定沒有大礙。

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲消防人員將洪男扛下山送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防人員進入浸水營古道後，隨即趕往蜂群襲擊的地點，並於22日晚間7點多接觸到41歲洪姓嚮導，洪男被大量虎頭蜂螫傷，目測全身至少有30多處傷口，情況嚴重到無法移動，先予以注射3支強心劑後，再由消防人員以長背板步行運輸的方式在晚間10點扛到出口送醫。

洪男原本意識清楚，血氧偏低，生命跡象穩定，不料大武衛生所治療時發現他突然情況不穩，決定將他轉送到馬偕醫院，轉送途中他陷入昏迷，消防局立刻指派太麻里分隊高級救護隊趕往接駁，將他火速送到馬偕醫院搶救。

據悉，這支登山團是由立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，沒想到會在加羅板部落出口前碰上虎頭蜂襲擊，洪姓嚮導為了指揮團員疏散，逃跑不及遭蜂群螫咬倒地不起，另外2名團員也遭螫傷。

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