領隊肉身護團員「滿身洞」遭螫死！哥哥37字發聲哀悼：任務結束了

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

立委鍾佳濱屏東服務處昨(22日)下午舉辦20人志工團登山活動，橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，過程中3人遭虎頭蜂螫傷，其中41歲洪姓領隊為了保護團員，全身被螫出30多處傷口，送醫搶救仍不治。稍早哥哥在臉書哀痛發文「我倆兄弟緣淺，一路好走。」

▲洪姓領隊為保護登山團員遭虎頭蜂圍攻，送醫搶救不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）



從洪男哥哥臉書可以發現，兄弟倆一同在鍾佳濱團隊工作，未料弟弟卻在昨日下午活動中不幸喪命，他不捨PO文表示，「哥哥把你從台東帶回屏東了，我倆兄弟緣淺，一路好走，任務結束了，放下所有的掛礙吧！」

▲洪男哥哥在臉書發文哀悼弟弟。（圖／翻攝自臉書）



台東消防局昨日下午4時許獲報，一支20人的登山團從屏東到台東走浸水營古道健行時，在加羅板部落出口附近遭虎頭蜂群攻擊，有3人被螫傷，其中洪姓男子趴在地上被蜂群圍攻，消防局在出口處發現2名被螫傷的16歲男性、19歲女性，已自行脫困，意識呼吸正常，經送往大武衛生所治療後，生命跡象穩定沒有大礙。

消防人員進入浸水營古道後接觸到洪男，當時其身上布滿30多處傷口，先注射強心劑後以長背板搬運下山，送往馬偕醫院搶救後仍宣告不治。