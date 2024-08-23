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社會 社會焦點 保障人權

英雄領隊肉身護團員！全身30處遭虎頭蜂螫亡　鍾佳濱服務處回應了

記者陳崑福、楊漢聲、劉人豪／台東報導

立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，一行20人昨（22）日下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料卻遭遇蜂襲，有3人慘被虎頭蜂螫傷，41歲洪姓嚮導為了保護團員慘遭圍攻，讓另2人趁隙脫困，洪男傷勢嚴重身上有30多處傷口，送醫搶救仍不治。鍾佳濱服務處今（23）日表示，帶領活動的服務處同仁不治，將全力協助處理善後事宜。

▲▼ 英雄領隊肉身護團員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲登山團領隊(紅圈)肉身護團員，慘遭虎頭蜂圍攻不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

台東消防局22日下午4點多接獲民眾通報，有一支20人的登山團從屏東到台東走浸水營古道健行時，在加羅板部落出口附近遭虎頭蜂群攻擊，有3人被螫傷，其中1人趴在地上被蜂群圍攻，消防局在出口處發現2名被螫傷的16歲男性、19歲女性已自行脫困，意識呼吸正常，經送往大武衛生所治療後，生命跡象穩定沒有大礙。

▲▼屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊 2獲救1昏迷（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲屏東學生登山團浸水營古道遭虎頭蜂攻擊，洪姓領隊為了保護團員慘遭圍攻，送醫搶救不治（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防人員進入浸水營古道後接觸到洪男，洪男因保護團員慘遭大量虎頭蜂圍攻螫傷，目測全身至少有30多處傷口，火速送到馬偕醫院搶救，但仍不幸宣告不治。

該登山團是由立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，鍾佳濱服務處今（23）日表示，22日發生的野蜂攻擊意外事件，雖然學員全體平安返家，但是帶領活動的服務處同仁，卻在送醫急救後宣告不治，令人非常難過與不捨，家人第一時間已趕往台東馬偕醫院，我們將全力協助處理善後事宜。

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