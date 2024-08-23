英勇領隊背景曝光！曾任多名立委助理…返鄉籌辦活動遇虎頭蜂奪命

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處日前舉行志工團登山活動，20人22日下午到行跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料，卻遭虎頭蜂襲擊，3人遭螫傷，其中一名41歲洪姓領隊為了疏散團員，來不及逃跑，遭蜂群螫咬後倒地不起，全身至少30處傷口，送醫宣告不治，令親友傷心不已，洪姓領隊的背景也隨之曝光。

▲立委鍾佳濱屏東服務處志工團登山活動遭虎頭蜂攻擊，洪姓領隊引導團員疏散，來不及逃生遭蜂螫亡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

回顧整起事發經過，台東消防局22日下午4時接獲通報，一支20人的登山隊在加羅板部落出口附近，遭到虎頭蜂群攻擊，有3人被螫傷，趕緊派出6車12人前往搶救，其中16歲男、19歲女無大礙。

至於41歲的洪姓領隊趴在地上遭蜂群圍攻，警消接觸到人時，他全身至少有30多處傷口，傷勢相當嚴重難以移動，所幸意識清楚，救護人員緊急予以注射3支強心劑後，再將人扛到步道出口送醫，不料，洪男於大武衛生所接受治療時，傷況急轉直下，在轉送馬偕醫院途中便陷入昏迷，雖經緊急搶救，仍不幸宣告不治。

事發當時洪姓領隊為了引導團員疏散，自己來不及逃生，慘遭蜂群螫咬倒地不起。據了解，洪姓領隊曾任前立委林育生、立委張宏陸、立委吳秉叡等人的助理，也曾任前行政院長蘇貞昌的機要秘書，3年多前離開新北市議員戴瑋姍服務處，返鄉在立委鍾佳濱服務處任職。

由於洪男任職以來做事認真，積極負責又勤快，不僅服務選民、排解糾紛有一套，又有豐富的人脈及舉辦活動經驗，因此立委鍾佳濱將籌辦浸水營古道健行的重責大任交給他，由他帶團出發，除了洪男之外，此團還另聘有專業嚮導帶隊，發生憾事令人心碎。