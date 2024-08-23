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珊珊路徑激似「2018燕子颱風」！曾害關西機場淪汪洋　5千人受困

▲▼25年強颱登日!燕子颱風重創關西機場封閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年燕子颱風重創關西機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

颱風珊珊目前正穩定朝日本方向前進，但它的發展速度卻遠遠超出日本氣象廳最初的預測。根據路徑與勢力預測，珊珊與2018年嚴重癱瘓關西機場並造成全日本13死的燕子颱風十分相似，因此當局也提醒民眾，絕對不可以大意，應做好防颱準備。

根據氣象廳23日凌晨3時的觀測數據顯示，珊珊的中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。然而氣象廳原本預計直到3天後才會出現相同數據，然而珊珊卻只用了1天就發展到這個強度，顯示它的增長速度明顯有加快趨勢。

▲▼ 珊珊 。（圖／日本氣象廳）

▲根據日本氣象廳預測，珊珊將會一路往北，直擊日本。（圖／日本氣象廳）

颱風珊珊目前持續在接近30度的溫暖海面上發展，預計將繼續向北移動，並在下周進入日本南部。如果颱風沿著氣象廳預測的路徑行進，有可能於27日下午在四國至紀伊半島一帶登陸日本。如果太平洋高氣壓減弱，颱風則有可能向東偏移，如果是這樣，東海、關東地區都有可能面臨颱風的正面襲擊。

珊珊的勢力預計還會繼續增強，並在27日登陸日本時，達到中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒40公尺、瞬間最大陣風每秒60公尺的強度。而根據氣象廳的預測路徑與強度，珊珊和2018年導致關西國際機場嚴重受損的燕子颱風極為相似。

儘管颱風的路徑仍存在不確定性，但無論最終登陸位置在哪裡，颱風中心附近都可能會遭遇猛烈暴風，並引發暴雨、高潮及巨浪等。

▲▼燕子颱風登陸日本，關西機場跑道被淹，3000旅客被困。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼燕子颱風登陸日本，關西機場跑道、停機坪被淹。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼25年最強颱風燕子登日，關西機場淹慘暫時封閉。（圖／達志影像／美聯社）

氣象預報士杉江勇次表示，珊珊的勢力和預測路徑都與2018年的燕子颱風非常相似。燕子2018年9月4日中午從德島縣南部登陸，隨後在當天下午2時再次登陸兵庫縣神戶市。該台風在四國和近畿地區帶來了史無前例的強風，並引發大範圍的交通癱瘓與停電、斷水等災害。

▲▼關西機場唯一聯外橋被撞斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲當時關西機場唯一聯外橋被撞斷。（圖／達志影像／美聯社）

關西國際機場當時嚴重淹水，包含停機坪、空橋以及跑道全都泡在水裡。隨後則有一艘液貨船「寶運丸」，因受強颱影響，撞上機場對外聯絡橋梁，整艘船就這樣被卡在橋旁，無法動彈，同時也導致5000多名旅客受困機場。

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