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北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！　回國秒被檢舉

▲▼南韓桌球代表隊於奧運混雙鍍銅、北韓摘銀且中國奪金後，南韓好手林鐘勳（Lim Jong-hoon）示意大家一起自拍。北韓組合李正植（Ri Jong-sik）、金琴英（Kim Kum-yong）和南韓選手申裕斌（Shin Yu-bin）以及勇奪金牌的中國搭檔王楚欽、孫穎莎都對著林鐘勳的三星（Samsung）手機微笑拍照。（圖／路透）

▲北韓桌球混雙選手露出微笑與外國選手合照，因此遭到內部人士檢舉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

巴黎奧運才剛落幕不久，鮮少出現在外界視野的北韓代表團也有多名選手取得佳績。其中在桌球混雙項目中，李正植和金琴英獲得銀牌，然而卻有韓媒引述平壤高層的消息並報導稱，兩人獲獎後在頒獎台上與南韓、中國選手自拍，因此遭到通報處分，其他選手也要接受長達1個月的思想審查工作。

根據《每日北韓》引述平壤消息人士報導稱，參加巴黎奧運的北韓代表團目前正在平壤接受思想審查。這些運動員15日返國後，就立即開始進行思想總結。這是北韓對出國參加國際大賽的運動員的一種慣例，分為3個階段，分別為黨中央、體育省以及自我總結等。

北韓當局認為，運動員到國外「見過世面」後，必須盡快透過思想總結來完成「思想洗滌」工作，因為在海外停留期間可能接觸到大量非社會主義文化。

出賽巴黎奧運的運動員們目前在平壤進行的思想總結是由黨中央規劃進行，而負責這項工作的是黨中央委員會宣傳煽動部的體育部門。總結工作包括調查、分析和評價運動員出國到回國期間的所有表現，特別是要了解他們在奧運會期間是否有違背黨的方針或教育工作。

▲▼南韓桌球代表隊於奧運混雙鍍銅、北韓摘銀且中國奪金後，南韓好手林鐘勳（Lim Jong-hoon）示意大家一起自拍。北韓組合李正植（Ri Jong-sik）、金琴英（Kim Kum-yong）和南韓選手申裕斌（Shin Yu-bin）以及勇奪金牌的中國搭檔王楚欽、孫穎莎都對著林鐘勳的三星（Samsung）手機微笑拍照。（圖／路透）

▲北韓組合李正植、金琴英得獎後與南韓、中國選手合照。（圖／路透）

北韓對於參加奧運的運動員有嚴格的規定，例如禁止與南韓等外國運動員接觸。如果發現違反相關規定，則將成為處罰對象。不僅如此，成績不好的運動員也有可能受到批評或處罰。過去，曾有一些成績不如預期的運動員被罰1至2個月的無償勞動。

本屆巴黎奧運的主辦單位安排，所有得獎者在頒獎後，必須由獲得銅牌的運動員手拿贊助商三星的手機自拍，拍下金銀銅牌選手的合照。然而報導指出，北韓桌球混雙組合李正植和金琴英因為與南韓選手林鍾勳、申裕斌、中國選手王楚欽、孫穎莎自拍，被認為違規，因此已被提交到黨中央。

消息人士指出，報告中批評了他們與政府規定的第一敵對國家南韓的選手們一起「嬉笑」拍照的行為。報告寫道，金琴英在自拍時留出笑容，李正植從頒獎台下來後還看著其他國家的選手微笑了很長時間。

 
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