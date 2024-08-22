林郁婷代言衛生棉品牌　記者會大談經期：想請假慘被教練拒絕

▲林郁婷代言衛生棉品牌活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間，無懼性別爭議紛擾仍摘金，感動全台。林郁婷今出席記者會，宣布擔任衛生棉品牌代言人，並首播為品牌拍攝的形象廣告，影片喊出「我不是女生，什麼是女生」。她也在記者會上大談生理期的不便，但向教練請假，往往事與願違，因為教練不會讓她閒著。

林郁婷為台灣奪下首面拳擊金牌，返台後邀約不斷，第一個代言活動選擇支持鶯歌拳擊隊長達10年的台灣康匠。

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林郁婷表示，出發奧運賽事前，就談妥合作代言，主要是為了感謝品牌雪中送炭，長年支持鶯歌拳擊隊，尤其拳擊隊成員很多來自弱勢家庭，家中經濟需要援助，感謝品牌資助，讓隊員可以專心訓練，讓一度走偏、曾被說是壞孩子的隊員，成了今日的國手。

林郁婷說：做人要知恩圖報，尤其在經歷風暴時，有許多網友替我加油打氣，想跟身陷漩渦的朋友共勉，不要受到外界的影響，專心做好自己該做的事，「不被影響，就是最好的反擊！」

林郁婷今天在記者會也大談生理期的不便，她說，生理期剛來的前幾天會覺得不舒服，嚴重的時候會頭暈、腰酸、肚子痛，甚至沒辦法下床，會跟教練請假，但往往教練不會讓她閒著，還是會動之以情，讓她至少散散步維持體力。她也透露，若在比賽期間適逢生理期，也會尋求專業協助，請醫師幫忙調整經期。





▲林郁婷在記者會上大談經期。（圖／記者楊惠琪攝）

教練曾自強說，可以感受到女性在經期期間，身體、情緒、飲食都會有變化，也深知選手最希望的就是放假，但身為教練，還是會提醒選手「不能輕易讓追逐夢想的腳步停下」，會請郁婷在生理期改騎腳踏車、划船機或散步等進行自我調整。

台灣康匠董事長陳勇志表示，郁婷代言衛生棉消息曝光後，網友讚翻，直呼業者聰明，但早在2014年，台灣康匠就每月支持鶯歌拳擊隊，期間經歷世錦賽、亞運、全中運、東京奧運等大小賽事，甚至林郁婷的世錦賽銅牌遭無理取消後，更雪中送暖，決定簽立林郁婷成為天天衛生棉品牌代言人。

陳勇志說，我們始終相信郁婷可以成為拳后，她也篤信自己一定能打出成績，所以長年不懈地堅持高強度訓練，才能在奧運期間抵抗不公平的輿論抨擊，很榮幸可以長期支持鶯歌拳擊隊，一個始終默默支持林郁婷的品牌，打臉了國際霸凌。

▲林郁婷代言衛生棉品牌活動。（圖／記者楊惠琪攝）