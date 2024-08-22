　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官賓士愛車被鐵鍊上鎖！　衝動男揭「仇恨值滿滿」真正原因

記者黃宥寧／台北報導

士林地院刑事庭歐姓法官的賓士車，今年5月無故被人以鐵鍊上鎖，警方經查發現潘姓男子涉有重嫌，隨後前往其住處逮人，更查獲他栽種大麻，依法向法院聲押獲准。潘男坦承，不滿先前因涉及毀損等案子被歐姓法官傳喚，才對法院人員等心生怨恨，決定以此方式報復，並把「成果」放在IG上炫燿挑釁。士林地檢署今偵結，依毒品等罪提起公訴。

起訴指出，潘男從2023年起涉及多起毀損案、恐嚇等案件，多次收到士林地院及地檢署傳票，他為規避到庭，竟在今年4月2日前往戶政事務所將原本A戶籍改為B戶籍，讓歐法官原訂4月24日要開庭審理的毀損案，只好改期開庭。

事後，歐姓法官將傳票寄送至潘男的A、B戶籍地址，要求他於6月26日上午出庭。潘男於5月7日到派出所領取傳票，得知再次被法官傳喚，內心對法院人員怨恨愈加深重。同年5月7日至9日，潘男連續三天騎車到士東路士林法院周邊進行查看，並透過特殊軟體掌握歐姓法官座車的外觀及停放位置。

▲▼ 歐姓法官 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲歐姓法官車輛遭鎖。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

期間，潘男在Instagram發文稱「10點我會去丟第一次硫酸，向我的名字敬禮致意」等字句，明顯意圖加害士林法院人員，5月16日，他騎車前往士院停車場，取出預藏的鐵鍊及鎖頭，將歐姓法官汽車的左後輪鎖住，離開後，又在自己的IG張貼「鎖鍊」、「輪胎」等圖片，並發文「知道項鍊了嗎？＠士林地檢署」，以此挑釁負責偵辦本案的相關執法人員。

警方事後持搜索票前往潘家當場扣得鎖頭、手機、大麻活株4株、大麻種子等，意外查出潘男去年11月8日以50.59歐元價值比特幣訂購大麻種子，本想向友人兜售而未果，決定在家栽種供自己施用。

▲▼潘姓男子涉嫌以鐵鍊拴住法官愛車，最後在超商被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲潘姓男子以鐵鍊拴住法官愛車遭警方逮捕。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

士林地檢署調查後將全案偵結，依恐嚇、強暴脅迫妨害公務員、毒品危害防制條例等罪起訴，建請法院審酌潘男僅因各恩涉訟卻對執法人員報復，其犯罪動機、手段殊不可取，加上所運毒品犯罪，請從重量處適當之刑，以維法紀。

ET快訊
泰國飛機墜毀！　機上5中國公民「全數罹難」
李易再發文「感情逝去無須留戀」
「弟，終於找到你了！」鍾欣凌與胡智爲相認　蔡其昌也幽默回應
吳東亮首談中信金搶親　嘆「辜家兩代交情、遺憾沒達成說服」
畫面曝！台中男帶女友回家　竟出現「25歲裸女晃UU」大錯亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

登山團浸水營古道遭「虎頭蜂攻擊」　2脫困、1遭圍攻趴地情況不明

畫面曝光！台中男帶女友回家　竟出現「短髮25歲裸女晃UU」大錯亂

快訊／高雄追撞3傷！聯結車衝河堤邊坡　轎車門「削掉一層皮」　

恆春警分局一組長「包庇私娼寮」羈押禁見　警局火速停職

快訊／台中9月大男嬰疑「趴睡窒息」無呼吸心跳　送醫不治

快訊／台中9月大男嬰疑趴睡窒息　無呼吸心跳送醫搶救中

名律師淪詐團軍師！　30歲擁「賓士+黑水鬼」喊：人生成就解鎖

高雄醉男騎Ubike自摔！2救護員竟反被毆臉　警壓制怒喊：閉嘴

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

高雄「粉紅保時捷」遭惡搞！全車貼滿衛生棉　警揭真相大逆轉

肯爺台灣試聽會「開唱前4天取消」　主辦證實：發生不可預期的因素

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

登山團浸水營古道遭「虎頭蜂攻擊」　2脫困、1遭圍攻趴地情況不明

畫面曝光！台中男帶女友回家　竟出現「短髮25歲裸女晃UU」大錯亂

快訊／高雄追撞3傷！聯結車衝河堤邊坡　轎車門「削掉一層皮」　

恆春警分局一組長「包庇私娼寮」羈押禁見　警局火速停職

快訊／台中9月大男嬰疑「趴睡窒息」無呼吸心跳　送醫不治

快訊／台中9月大男嬰疑趴睡窒息　無呼吸心跳送醫搶救中

名律師淪詐團軍師！　30歲擁「賓士+黑水鬼」喊：人生成就解鎖

高雄醉男騎Ubike自摔！2救護員竟反被毆臉　警壓制怒喊：閉嘴

《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

李灝宇巴士坐太久本季報銷？經紀公司駁傳聞：以球團公告為準

36歲景甜《四海重明》演少女被批出戲！　陸媒分析：資源恐降級

123國參與Voice of Global South Summit　印度再展成為全球南方國家領導者的決心

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警　塑膠原料倉庫全面燃燒一片火海

快訊／台南300坪「塑膠粒倉庫」全面燃燒　超巨黑煙衝天擴散周圍

4飯店集團暑假賣況曝！不只花蓮、墾丁慘　台中新旅宿住房率僅5成

泰國飛機「起飛11分鐘爆炸」9死！5中國乘客名單曝　2人才12、13歲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

人生成就解鎖明日之星律師淪詐團軍師殞落

她氣丈夫深夜未歸　找人訴苦又撲空：大樓頂墜落身亡

即／吳子嘉又出事　誣陳時中貪1億美金遭起訴

快訊／台南市歸仁深夜傳工廠火警塑膠原料倉庫陷火海

登山團遭虎頭蜂攻擊　2脫困、1待援

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

即／台中9月大男嬰疑趴睡窒息！送醫不治

獨／台中驚爆補習班虐6歲童　捏脖折手壓地

泌尿科網紅醫私查患者病歷　緩刑原因曝

帥警涉A毒養線民　毒蟲：我也想當警察

更多熱門

相關新聞

雪碧「精主」搞琉璃香爐詐騙遭判3年！

雪碧「精主」搞琉璃香爐詐騙遭判3年！

「情色教主」雪碧被爆生下女兒，「精主」是已婚老闆郭柏均，雖雙方一再否認此事，但在林姓正宮提告下，法院判2人須連帶賠償45萬元，間接證實兩人間的不倫情事。然而，郭男挺過婚變，又被王姓摯友指控以「琉璃香爐」等名義詐財，士林地院今（22）日依詐欺取財等罪，判郭應執行有期徒刑3年，犯罪所得1998萬餘元沒收。

獨／蔡阿嘎2孩遭抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

獨／蔡阿嘎2孩遭抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

吃燒酒雞隔天仍臉紅　騎士一測喊誇張

吃燒酒雞隔天仍臉紅　騎士一測喊誇張

即／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調13路搜索帶回26人

即／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調13路搜索帶回26人

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

關鍵字：

士林地檢署毀損法官大麻士林地院

讀者迴響

熱門新聞

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

李易再發雞湯文「感情逝去不須留戀」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

3年發51萬戶建照　大量交屋潮來了！房貸族剉咧等

新新併通過了！證交所：台新金、新光金明恢復交易

6歲童被虐到乾咳　志工施虐惡劣畫面曝

更多

最夯影音

更多

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

主機板大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走用陸資接單

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面