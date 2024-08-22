法官賓士愛車被鐵鍊上鎖！　衝動男揭「仇恨值滿滿」真正原因

記者黃宥寧／台北報導

士林地院刑事庭歐姓法官的賓士車，今年5月無故被人以鐵鍊上鎖，警方經查發現潘姓男子涉有重嫌，隨後前往其住處逮人，更查獲他栽種大麻，依法向法院聲押獲准。潘男坦承，不滿先前因涉及毀損等案子被歐姓法官傳喚，才對法院人員等心生怨恨，決定以此方式報復，並把「成果」放在IG上炫燿挑釁。士林地檢署今偵結，依毒品等罪提起公訴。

起訴指出，潘男從2023年起涉及多起毀損案、恐嚇等案件，多次收到士林地院及地檢署傳票，他為規避到庭，竟在今年4月2日前往戶政事務所將原本A戶籍改為B戶籍，讓歐法官原訂4月24日要開庭審理的毀損案，只好改期開庭。

事後，歐姓法官將傳票寄送至潘男的A、B戶籍地址，要求他於6月26日上午出庭。潘男於5月7日到派出所領取傳票，得知再次被法官傳喚，內心對法院人員怨恨愈加深重。同年5月7日至9日，潘男連續三天騎車到士東路士林法院周邊進行查看，並透過特殊軟體掌握歐姓法官座車的外觀及停放位置。

▲歐姓法官車輛遭鎖。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

期間，潘男在Instagram發文稱「10點我會去丟第一次硫酸，向我的名字敬禮致意」等字句，明顯意圖加害士林法院人員，5月16日，他騎車前往士院停車場，取出預藏的鐵鍊及鎖頭，將歐姓法官汽車的左後輪鎖住，離開後，又在自己的IG張貼「鎖鍊」、「輪胎」等圖片，並發文「知道項鍊了嗎？＠士林地檢署」，以此挑釁負責偵辦本案的相關執法人員。

警方事後持搜索票前往潘家當場扣得鎖頭、手機、大麻活株4株、大麻種子等，意外查出潘男去年11月8日以50.59歐元價值比特幣訂購大麻種子，本想向友人兜售而未果，決定在家栽種供自己施用。

▲潘姓男子以鐵鍊拴住法官愛車遭警方逮捕。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

士林地檢署調查後將全案偵結，依恐嚇、強暴脅迫妨害公務員、毒品危害防制條例等罪起訴，建請法院審酌潘男僅因各恩涉訟卻對執法人員報復，其犯罪動機、手段殊不可取，加上所運毒品犯罪，請從重量處適當之刑，以維法紀。