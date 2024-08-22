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社會 社會焦點 保障人權

吃燒酒雞隔天仍臉紅　騎士酒測一吹嚇醒：有點誇張

記者黃翊婷／台北報導

男子阿興（化名）今年4月間在家中食用含酒精的燒酒雞，隔天騎車外出時，因臉色潮紅被警察攔查，沒想到酒測一測，吐氣所含酒精濃度達每公升0.39毫克，連他自己都忍不住直呼「有點誇張」。士林地院法官日前審理此案，並依法判處阿興有期徒刑5個月，易科罰金15萬元。

麻油雞,雞湯,藥膳,中藥,進補,坐月子（圖／CFP）

▲阿興在家中吃燒酒雞，隔天騎車出門酒測值仍超標。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿興今年4月某日12時30分在家中食用含酒精的燒酒雞，隔日上午7時許騎車外出，行經台北市大同區承德路3段附近，被執行路檢勤務的警察攔查，警察見他臉色潮紅、眼神渙散，於是進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.39毫克。

阿興坦承曾在家中食用燒酒雞，隔日才騎車出門，但否認酒駕，他自認是因為酒測時太緊張，導致口水流到吹氣的地方，「我覺得酒測值0.39有點誇張。」

不過，該酒測器並無故障，士林地院法官不採信阿興的說詞，並認為他缺乏尊重其他用路人生命、財產安全的觀念，考量到後來他已改口坦承犯行、本案所生危害輕重等因素，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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