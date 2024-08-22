雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧被爆生下女兒，「精主」是已婚老闆郭柏均，雖雙方一再否認此事，但在林姓正宮提告下，法院判2人須連帶賠償45萬元，間接證實兩人間的不倫情事。然而，郭男挺過婚變，又被王姓摯友指控以「琉璃香爐」等名義詐財，士林地院今（22）日依詐欺取財等罪，判郭應執行有期徒刑3年，犯罪所得1998萬餘元沒收。

37歲郭柏均遭控2017年3、4月間向王姓摯友聲稱，販售琉璃製香爐毛利甚高，且雲林「北港武德宮」已購買1萬顆琉璃香爐，並預付6000萬元至7000萬元款項，預計獲利6億元，導致王誤信香爐事業前景看好，以豪爾股份有限公司名義投資郭的紅柿子文創，但該公司從未設立登記及營運，郭竟巧立各種名目使王誤信，並代墊各種費用。

王誤認紅柿子文創公司經營有成，郭趁勢虛構公司股款遭會計「佩媛」挪用、 訂金遭國稅局「侯敬仁專員」查扣故轉而向「印加彤」借款，因此又需還款給「印加彤」、支付「李東洋律師」法院費用、支付坤水晶產品貨款、支付紅柿子文創公司員工薪資、 代墊香油錢等，導致王誤信郭有財力可償還，繼續調借825萬5600元給他，總金額達共1947萬5589元。

不僅如此，郭明知紅柿子無支付貸款能力，卻向「權展公司」委託位於內湖民權東路6段房屋，其公司劉姓負責人事後未取得250萬裝修費，又發現郭以偽造不實轉帳資料，才發現遭騙。王、劉事後決定提告。

▲郭柏均被控以出售「琉璃香爐」詐騙王姓合夥人近2千萬。（資料圖／記者黃宥寧攝）

挨告後的郭向檢警坦承，根本沒有1萬顆琉璃訂單，也沒有被國稅局查扣1.4億元，銀行保險箱更沒有1.65億元，而證人也指述沒有名叫「佩媛」會計師挪用錢，甚至也沒有「李東洋律師」等人存在。

檢方根據證人證述、銀行往來明細等，依詐欺、行使偽造私文書罪嫌、詐欺得利罪將郭提起公訴。

合議庭審酌，郭柏均不思依循正當途徑獲取財物及利益，犯後否認認犯行，僅認琉璃香爐詐欺，否認詐取裝潢工程款，也未與王姓被害人達成和解，顯然沒履行誠意、漠視他人勞力時間費用，依詐欺取財罪、行使偽造準私文書等罪，判處應執行有期徒刑3年。