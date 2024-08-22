獨／蔡阿嘎看過來！2孩遭網友抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

▲蔡阿嘎與妻子二伯告12名網友妨害名譽。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber蔡阿嘎和二伯日前在頻道公開表示，網紅圈出現一樁大麻案件，儘管家人與此案無關，但網路上卻流傳影射愛子吸毒的迷因圖，甚至在各大社群平台廣泛傳播，更有不少網友附和，讓身為父母的他們無法容忍，蒐集證據提告12名網友。經檢警鍥而不捨追蹤IP下，案件有了新進展。

蔡阿嘎在影片中坦言，之所以決定提告網友，其實是源於先前網紅圈中出現的一樁大麻案件，儘管自己與家人與此案件無關，但網路上卻開始流傳一些影射其子蔡桃貴與蔡波能吸毒的迷因圖，這些圖片甚至還在各大社群平台廣泛傳播，引發許多網友的附和和討論。

二伯也沈重指出，作為一名家長，她認為保護孩子免受這類行為的侵害是家長的責任與義務，「這種犯法的事不該被允許，更何況他是小朋友，所以我覺得身為家長，在這一塊上面，需要出來保護他們。」夫妻倆去年底搜集證據提告12名網友，其中有5名為國立大學學生，7名為一般網友。

北投警鍥而不捨依IP查出使用單位為某大學，但該大學則回應「學校電腦是師生共用，無法確定使用者身份」，其餘網友經通知則未到案，全案函送地檢署偵辦。

其中，被告江姓男子使用「某某大學B19-68」的暱稱在Dcard平台上留言「吸毒嗨一次尿布穿一世」，並附上蔡阿嘎兒子的照片。

偵查時，江男否認犯行，並解釋該IP位址為他經營的健身房提供的公共網路，任何消費者都能使用。士林地檢署經查發現，留言當日江男確實正從國外返台，且根據相關資料，難以認定該留言由他所留，以罪嫌不足不起訴處分。

據了解，蔡阿嘎提告的12名被告網友，僅有該名江姓男子做出處分，其餘因年籍姓名不詳、無涉及犯罪者以他案簽結。