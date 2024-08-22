快訊／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調帶回26人　首謀100萬交保

▲士林地檢署接獲情資汽車代檢廠不實驗車，指揮北機站兵分13處帶回26人。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署接獲情資發現，北市某合法代檢廠涉嫌在執行交通部公路總局監理所委託的汽車檢驗公務時，製作不實的檢驗合格紀錄表，指揮北機站兵分13處帶回26人，經檢察官複訊後，將林等3名被告依貪污治罪條例聲押，昨（22）日法院召開羈押庭，裁定10萬至100萬交保。

據了解，林、唐為汽車代辦者；林姓男子為該代檢廠負責人，從2018年起至2021年，驗車時以不實檢驗數據上傳公路監理系統，放水通過，士林地檢署20日指揮北機站，前往桃園等區13處所執行搜索及傳訊，同步傳喚林等共26人到案說明。

經承辦檢察官漏夜訊問後，認渠等分別涉有圖利與行、收賄及偽造文書等罪嫌，並就其中所涉犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，將林等3人聲押。

昨（21日）經法院羈押庭審理後，裁定被告林男100萬交保、唐男10萬交保、林姓老闆則釋回；至於黃、劉、羅、唐姓被告經檢察官訊問後依所涉犯行事證，各交保5萬元、5 萬元、3萬元、2萬元不等金額，被告謝男則諭知限制住居，其餘被告經訊問釐清案情後均已請回。