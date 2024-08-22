陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

▲大陸科研團隊發現月壤生水之法。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院寧波材料所、物理所等單位組成的科研團隊，經過3年的深入研究和反覆驗證，發現一種全新利用月壤大量生產水的方法，有望為未來月球科研站及太空站建設提供重要設計依據。經研究，1克月壤中大約可以產生51至76毫克水，1噸月壤將可以產生約51至76公斤水，相當於100多瓶500毫升的瓶裝水，基本可以滿足50人一天的飲水量。

《央視》報導，科研團隊通過對不同月球礦物的進一步研究，還發現月壤鈦鐵礦加熱後，可以同步生成大量單質鐵和水蒸氣氣泡，是名副其實的月球「蓄水池」。

據了解，水是探月工程及開發月球重要關鍵，前期研究結果顯示，月壤玻璃、斜長石、橄欖石和輝石等多種月壤礦物中含有少量水，但含水量僅在0.0001%至0.02%之間，極其稀少，難以在原位提取利用。

然而，根據科學家反覆驗證，月壤礦物由於太陽風億萬年的輻照，儲存大量氫。在加熱至高溫後，氫將與礦物中的鐵氧化物發生氧化還原反應，生成單質鐵和大量水。當溫度升高至攝氏1000度以上時，月壤將會熔化，反應生成的水將以水蒸氣的方式釋放出來。

大陸科研團隊基於多項研究結果，提出具可行性的月球水資源原位開採與利用策略，包括通過凹面鏡或菲涅爾透鏡聚焦太陽光加熱月壤至熔融，此加熱過程中，月壤將會與太陽風中注入的氫反應生成水、單質鐵和陶瓷玻璃；產生的水蒸氣被冷凝為液態水，收集並儲存在水箱中，可以滿足月球上人類與各種動植物的飲水需要。

此外，通過電分解水可以產生氧氣和氫氣，氧氣可以供人類呼吸，氫氣作為能源使用；鐵可以用於製造永磁和軟磁材料，為電力電子器件提供原材料，也可用作建築材料；熔融的月壤也可以用來製作具有榫卯結構的磚塊，用於建造月球基地建築。

相關研究專家表示，該策略將為未來月球科研站以及空間站（太空站）建設提供重要的設計依據，有望在後續的嫦娥探月任務中發射驗證性設備以完成進一步確認。