科學家發現「月球洞穴」！　估恆溫17°C供人類登陸庇護所

▲科學家在月球發現洞穴，證實了此前多年的推測。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

長期以來，科學家的理論推測都認為月球上存在「洞穴」，能作為未來人類登陸的安全庇護所。近日一支國際研究團隊首次發現月球最深坑洞與一個洞穴相連的直接證據。洞穴可以保護人類和機器人探測器免受強輻射和極端溫度的影響，對於競相在月球建立長期人類據點的美國、中國等國都具有重要意義。

CNN報導，研究團隊通過研究存檔的雷達測量數據發現了該洞穴，這些數據是NASA的月球勘測軌道器於2010年在寧靜海平原收集的，就是1969年阿波羅11號任務的登月地點。透過分析這些數據，研究人員在地下130至170公尺處發現了洞穴。

在《自然天文學》期刊發表的研究指出，新發現的洞穴至少寬45公尺，長度在30到80公尺之間。這可能只是因熔岩形成的更長通道的一部分，研究人員認為還會有更多洞穴。

研究的共同作者、意大利特倫托大學資訊工程和計算機科學系助理教授卡雷爾（Leonardo Carrer）在電子郵件中表示，「月球洞穴一直是一個謎。科學家們在50多年前就假設它們的存在。所以能夠最終證明地下通道的存在是一個驚喜。」

未來對月球洞穴的研究和探索，還可能提供有關月球演化和月球火山活動的新見解；研究共同作者、特倫托大學遠程感應實驗室主任布魯佐內（Lorenzo Bruzzone）教授表示，「這些洞穴是一個獨特的環境，保存了月球的歷史。對這些洞穴內岩石的分析可以帶來與月球演化相關的新發現，如月球火山活動的時間線和持續時間以及月球地幔的實際組成。」

此外，布魯佐內教授還指出，月球洞穴可以作為月球表面基地的替代或補充。

NASA數據顯示，月球赤道附近的白天溫度平均達到華氏250度（約攝氏121度），夜間則降至華氏零下208度（攝氏零下133度）。月球勘測軌道器記錄的數據顯示，溫度甚至曾下降到華氏零下410度（攝氏零下246度）。相比之下，2022年7月的一項研究顯示，一些被認為可能通向洞穴的坑洞內部環境溫度更加穩定，始終保持在約華氏63度（攝氏17度）。

2022年研究的主要作者、加州大學洛杉磯分校的行星科學博士生霍瓦（Tyler Horvath）在電子郵件中表示，「有更多證據表明寧靜海坑洞底部延伸出一個洞穴，這非常令人興奮。」

這一發現為未來的月球探測提供了新的可能性，月球洞穴可以成為人類和機器人的避風港，使未來的太空探索更安全、更可行。