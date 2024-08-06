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生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

▲▼喝水最佳時間點。（圖／Unsplash）

▲營養師曝「4種水千萬別入口」，小心細菌、毒素一起吞下肚。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

水是人體最重要的組成成分，還可以協助養份運輸、促進新陳代謝、調節體溫、潤滑關節、保持皮膚彈性，排出體內廢物，不過有營養師提醒，生活中有4種水千萬不要喝，一旦喝了可能會把細菌、毒素一起吞下肚，反而會對人體造成危害。

營養師黃品瑄5日在臉書粉絲團「營養師品瑄」表示，大家都知道炎熱的天氣中，要隨時補充水分才不會容易中暑、脫水，但是大家有留意到喝下的水「到底安不安全嗎」，接著舉出4種水應盡量避免飲用，才不會在補水時將細菌、毒素一起喝下肚。

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一、未經處理的山泉水：
有些人會覺得山泉水天然乾淨，所以直接飲用，實際上未經處理的山泉水極易受到污染，直接喝可能喝到細菌、寄生蟲

二、高溫曝曬過的瓶裝水：
常見的寶特瓶（PET）經長時間的高溫照射，有可能會釋出有害物質，即使放在車內沒有直射，但經曝曬後的車內溫度極高，夏季甚至可能超過70度，一樣會釋出有害物質或變形，不建議飲用。

三、對嘴喝過的水擺放過久：
人體的口腔中有許多的細菌，在接觸到水後，細菌就會在水裡面繁殖，久放後細菌數會超可怕，所以建議有對嘴喝過的水要盡快喝完。

四、放了很多天的開水：
許多人認為水在煮沸殺菌後就能一直放，這個其實是錯誤的觀念，如果裝水的容器不乾淨，或未將容器密封而是開口放置，放久了微生物也可能會越來越多。

黃品瑄還建議，人體在劇烈運動後會流失各種電解質，如果運動後立刻喝大量的水，而未補充到足夠的電解質，可能導致低血鉀症，可能會出現疲勞、抽筋、心律不整等症狀，建議大家運動後適量喝水，或在水中加入鹽來補充電解質。

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