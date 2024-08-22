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裝潢前必看！10大最後悔裝潢　過來人點頭：都是血與淚的感想

▲▼裝潢,DailyView網路溫度計,10大最後悔裝潢。（圖／取自photoAC）

▲「中島」成為許多網友公認的後悔裝潢之一。（圖／取自photoAC）

生活中心／綜合報導

近期買房火熱，申請房貸量大、撥款額度大增，隨著房價飆升，民眾買房負擔也大增，光是房貸超過家庭收入1/3，緊接著的裝潢費能省則省，在思考哪些地方需要裝潢時，不妨先參考網友的裝潢心得，來當成構思格局的靈感，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析調查，網友熱議的10大居家後悔裝潢。

▲▼裝潢,DailyView網路溫度計,10大最後悔裝潢。（圖／DailyView網路溫度計提供）

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▲網友熱議的10大居家後悔裝潢排行榜。（圖／DailyView網路溫度計提供）

觀察近一年網友針對「居家後悔裝潢」相關話題的討論，可以發現「中島」由於不夠實用且佔空間的特性，成為許多網友公認的後悔裝潢。許多網友表示，中島實際使用頻率低，當餐桌不夠舒適，高腳椅也不好坐，最後淪為堆放雜物的平台。此外，中島也容易減少活動空間，影響行進動線，讓不少網友直呼後悔。

浴缸雖然象徵著奢華享受，卻成為不少網友的裝潢後悔名單常客。忙碌的生活步調讓泡澡機會減少，網友直呼「浴缸佔空間又不好用，裝了卻很少使用」。此外，潮濕環境容易滋生污垢、霉菌和水垢，清潔浴缸成為一大困擾，網友抱怨「清潔浴缸太麻煩了，每次泡澡前都要刷洗，泡完後也要整理」，認為浴缸的清潔問題會增加家務負擔。

「系統櫃」因缺乏靈活調整的彈性，成為許多網友後悔的居家裝潢選擇。儘管系統櫃具備模組化設計，能根據需求排列組件，但其固定尺寸和組合方式限制了未來的變動空間。有網友分享，「做系統櫃時想一次做滿，結果室內活動空間變小，到處都是櫃子不知道要擺什麼」，引起網友共鳴「我房間之前想打一個系統櫃，殊不知做太高根本放不到日常用的東西」。

排行榜中其他討論度高的還有天花板、木地板、電視牆、開放式廚房、和式、乾濕分離、壁紙等，這些居家設計在提升空間美感的同時，還需要多考慮實用性與舒適度，也有不少網友提到「後悔插頭做的不夠多吧」、「插座位置ㄧ定要想仔細」，這篇討論含金量太高，網友紛紛贊同「都是血與淚的心得，裝潢前必讀啊」！

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