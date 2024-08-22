8.5萬顆「鐵窗牌蛋黃酥」半小時賣光　彰監電話接到手軟瘋狂佔線

▲儒林工坊「鐵窗牌月餅」銷售一空。（資料圖／彰化監獄提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

秒殺！「鐵窗牌蛋黃酥」今(22日)開放訂購，上午2支電話響不停，不少人抱怨電話都是「忙線中」，根本打不進去，85,000顆五星級蛋黃酥半小時內全被訂光光，記者實測，打了數十通電話也打不進去，真的超級搶手，創下有史以來的最新記錄。

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▲彰化監獄員工電話接不停。（圖／彰化監獄提供）

號稱史上最難買的彰化監獄儒林工坊「鐵窗牌月餅」，曾創下8.5萬顆1天完售紀錄，去年加碼到9萬顆，仍造成瘋搶熱潮，日前獄方貼出公告，將於8月22日起僅開放民眾電話訂購，2022年原物料大漲，蛋黃酥調漲10元，今年經典蛋黃酥每盒10顆裝價格比去年降20元，預計8.5萬顆開放訂購。

▲儒林工坊鐵窗牌月餅銷售一空。（圖／彰化監獄提供）

今日上午8點，彰化監獄作業科開放2支電話讓民眾預購蛋黃酥，接線員工接電話接到手軟，不到半小時，85,000顆訂到僅剩下30顆，消費者相當熱烈，有的消費者搶不到建議獄方應該多加幾支電話接聽。

彰化監獄所推出之「鐵窗牌」月餅共有三款分別是「經典蛋黃酥」、「古早味綠豆椪」、「素食綠豆椪」，採用健康、養生的食材，料好實在，歷年來都吸引爆買人潮，熱線不斷，承辦人員接到手軟，堪稱全台最難訂到的月餅之一。今年因反應原、物料市場行情，尤其是蛋價較去年便宜，特別調整蛋黃酥價格優惠消費者，真的是「五星級」（台語有省錢）月餅。

▲要搶購民眾電話打不進去。（圖／彰化監獄提供）

彰化監獄副典獄長呂銑燦表示，蛋黃酥訂於今天上午8點開放讓民眾透過電話預購，這次中秋蛋黃酥預購數量為8萬5000顆，全部都是純手工製作，今年蛋價降價，所以價格跟著調降，非常感謝各界的支持。