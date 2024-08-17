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北市名店蛋黃酥1顆超過160元　業者：物價全面上漲成本無法壓低

距離中秋節還有一個月，然而蛋黃酥大戰已經提前開打，今年北部名店蛋黃酥「破百」恐怕成為普遍常態。（示意圖／報系資料照）

▲距離中秋節還有一個月，然而蛋黃酥大戰已經提前開打，今年北部名店蛋黃酥「破百」恐怕成為普遍常態。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

距離中秋節還有一個月，然而蛋黃酥大戰已經提前開打！台北市大安區一間知名甜點店，每顆蛋黃酥價格落在158到166元之間，被稱為「蛋黃酥天花板」；就連各大飯店推出的蛋黃酥，平均每顆要價也在百元以上。業者告訴媒體，因為近期原物料飆漲超過一成，售價無法壓低。

一間位於台北市大安區的知名千層蛋糕店，推出的蛋黃酥商品每顆平均價格，落在158到166元之間，幾乎是2個便當的價格，引此在網路上引起討論。不過業者透露，中秋節檔期限量開賣，目前推出大約2星期的時間，預訂數量已經超過600盒。

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簡姓甜點業者表示，近期原物料、人事成本都漲非常的多，尤其是原物料漲幅都在15%到20%，比如今年初到現在，鴨蛋每台斤漲了3元，進口麵粉漲10%，脫氧保存劑也漲10%，蛋黃酥裡的無水奶油每顆成本更是高達17塊以上；加上過去一年間的人事費用調幅也相當的大，因此價格難以壓低。

雖然原料價格不斷飛漲，不過仍有許多知名業者加入中秋節大戰。晶華酒店推出5款中秋月餅禮盒，每盒4到9顆，價格從1088到1880元不等。福容大飯店推出廣式經典「福容月餅禮盒」五種精選口味每盒售價新台幣1380元。台中日月千禧酒店，8粒裝蛋黃酥禮盒定價1388元，每顆售價通通破百。

中秋送禮雖是心意，但是隨著物價全面上漲，民眾能不能吃得消，還得再觀察。

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