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鴨蛋大缺！每斤飆到50元「創歷史新高」　業者：蛋黃酥一定漲

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

▲鴨蛋價格創歷年新高，今年中秋蛋黃酥售價漲聲響起。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，人氣糕點蛋黃酥大戰開打，其中蛋黃酥內餡必用的鴨蛋黃，之前受凱米颱風重創，鴨農災損慘重，已經1年多沒調漲的鴨蛋價格，從每斤48元漲至50元，創歷史新高。屏東蛋商公會表示，因颱風減產，又碰上中秋送禮需求大增，只能調整蛋價調節。糕點業者也喊苦，原物料和鴨蛋黃漲價，今年蛋黃酥價格漲定了。

國內鴨蛋價格由屏東縣蛋類商業同業公會主導，公會總幹事許源吉指出，之前凱米颱風挾豪雨，重創屏東蛋鴨禽場，不少蛋鴨被豪雨沖走，產量大幅減少，目前又正值中秋節月餅需求旺季，鴨蛋黃供不應求，已經有1年多沒調整的鴨蛋價格，不得不調漲2元進行產銷調節，每斤從48元漲至50元。

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鴨蛋漲價也帶動中秋節蛋黃酥漲勢，北市大安區知名甜點店，單顆蛋黃酥就飆破160元，各大飯店的蛋黃酥禮盒，平均每顆也要價百元以上。有糕點業者就說，颱風豪雨把蛋鴨沖走了，醃好的鹹蛋泡水也不能用了，鴨蛋黃和奶油、豆沙都漲價，「今年蛋黃酥不知道該怎麼定價，只能說價格一定漲。」

許源吉說，鴨蛋有八、九成以上，都是拿來加工做成皮蛋、鹹蛋、三色蛋等，或供應糕點烘焙業者使用，價格向來穩定，實在是因為颱風災損嚴重，價格才會創歷史新高，但預估中秋節過後就會回穩降價。

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