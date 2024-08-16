不是月餅！中秋禮盒「1神物取代」　網超愛吃：聲量很高

▲每到中秋節前夕，不二坊蛋黃酥就引來人潮購買。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

中秋節倒數1個月，除了烤肉，月餅絕對不可或缺！而一名網友驚呼，蛋黃酥似乎取代月餅的地位，「出現的比例比月餅還高很多」，但種類與餡料不斷推陳出新，原PO其實更愛「有蛋黃流心的芋頭酥！」文章曝光後，全場紛紛點頭大讚，「蛋黃酥最近聲量很高」、「現代人收到蛋黃酥，以為就是月餅了！」

一名網友在PTT表示，他最近在挑中秋節禮盒時，發現蛋黃酥出現的比例，竟比月餅還多出許多，回想近幾年確實也常收到蛋黃酥禮盒，儼然成了中秋節的「必吃點心」。

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由於光是一顆蛋黃酥熱量超高，原PO笑稱，所幸平時不會買來吃，只能趁中秋節好好品嚐一番，還稱比起蛋黃酥，「我更愛有蛋黃流心的芋頭酥！」

一票網友也大讚，「蛋黃酥>中式大餅>others，綠豆糕點綴就很棒」、「我一直以為蛋黃酥是月餅的一種」、「從小就喜歡蛋黃酥，不愛月餅」、「蛋黃酥最近聲量很高」、「蛋黃酥超好吃，月餅很油」、「現代人收到蛋黃酥，以為就是月餅了」、「蛋黃酥好吃>>>>月餅」、「蛋黃酥比較不膩」。

其他人則回，「有蛋黃奶皇之類的都好吃」、「我也喜歡芋頭酥比較不那麼甜」、「蛋黃流心的芋頭酥超好吃」、「台式月餅就是以綠豆碰跟蛋黃酥為兩大宗啊，還是現在的人覺得油餅皮的，港式月餅才是月餅」。