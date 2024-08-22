牙醫團體控24億偏鄉醫療計畫「波波後門」　批衛福部害賴清德承諾跳票

▲本土小牙醫聯盟和時代力量舉行「衛福部砸24億放波波牙醫來台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統日前宣布健康台灣願景，提及優化偏鄉醫療計畫第二期。時代力量今（22日）陪同牙醫團體、學者召開記者會，牙醫團體認為，計畫中的牙科部分耗資24億卻未投入偏鄉，且不開放一般牙醫師申請，反而開放尚未實習、無執照的國外學歷牙醫畢業生（俗稱波波牙醫），質疑根本是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。若實施，明年起波波牙醫名額將倍增，成為全台最大牙醫系，而賴清德「不增加波波牙醫名額」的競選承諾恐將跳票。

對於該計畫，時代力量黨主席王婉諭今表示，該計畫可能使大量國外學歷牙醫學生得以「快速通關」進入實習，變相逸脫政府原有的管控，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。王強調，改善偏鄉醫療是必要的，但如果未能解決問題，反而引發更大爭議，將對醫療資源分配造成不良的影響。

陽明交通大學教授林元敏指出，偏鄉計畫的醫科部分補助衛生所修繕等等，而牙科97%的預算進入大醫院，偏鄉反而得不到補助。且此計畫不讓現有牙醫師申請、本國畢業生需實習完並取得執照後才能申請，波波卻無照、無實習即可申請，甚至KPI是訓練人數而非服務人數，且沒有服務年限、內容和違約罰則等規定，讓人懷疑這是一個包裝成假偏鄉的「波波快速拿照計畫」。

林元敏說明，牙醫師實習時每個步驟都需老師檢查，現在教學醫院的師資已經因多訓練50名波波而吃緊，若再將波波名額翻倍，波波將成為全台最大牙醫系，新進醫師每五名就有一名是波波，教學品質必然下降，最終受害的是一般民眾。質疑衛福部為圖利少數權貴，不惜犧牲台灣醫療的未來。台灣出現史上第一位醫生總統，衛福部卻製造台灣史上最大的醫療體系危機。

地方公會蔡理事長指出，衞福部擬定計畫前並未和偏鄉醫療人員討論，每個偏鄉的狀況都不一樣，需因地制宜不能只看醫病比。對於離島或山地原鄉，設置醫療點才是最直接方法。而偏鄉牙醫人力供應是要靠長期的經濟誘因，最忌諱這種短期人力，會嚴重破壞原來的生態。

協會理事長黃映綺醫師認為，此計畫漏洞百出，將製造大量的「無照實習醫師」在診所看診，波波參加計畫提早實習拿到證明後，可以先故意考不到執照，付違約金解約。隔年再考取執照，期間還可在診所「無照看診」，完全免下鄉服務，在都市賺錢。協會多次反映此漏洞，衛福部卻置之不理。

黃映綺醫師補充，111年《醫師法》修法並未真正關閉波波巧門，因為新增規定有五年海外執業即免學歷甄試，留學代辦業者已規劃協助波波取得執業證明。衛福部再以假偏鄉計畫增加實習名額，變成快速取得醫師執照的通道，實際上是在助長波波歪風。

黃映綺醫師痛陳，公共政策網路參與平台上的「反假偏鄉計劃」連署不到二週就破五千人成案，衛福部面對基層反彈聲浪卻拒絕溝通，甚至命令醫師不得洩漏會議內容。協會要求計畫應排除無執照的學生，只開放有執照的牙醫申請。衛福部的做法蠻橫黑箱，枉顧醫師、病人及學生權益，是在逼人民再度走上街頭，否則醫療一旦崩壞，將永不回頭。